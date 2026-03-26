“Let’s Move Together!”, a Latina due giorni di sport gratuito in piazza

Lo sport come strumento di comunità, benessere e partecipazione. Con questo obiettivo nasce “Let’s Move Together!”, l’iniziativa che vede insieme gli Enti di Promozione Sportiva del Lazio per valorizzare lo sport di base e coinvolgere cittadini di tutte le età.

Il primo appuntamento è in programma a Latina, in Piazza del Popolo, nelle giornate del 28 e 29 marzo. Due giorni completamente gratuiti e aperti a tutti, pensati per far vivere lo sport in modo inclusivo e accessibile.

Durante l’evento sarà possibile partecipare ad allenamenti, esibizioni e attività guidate, con l’obiettivo di avvicinare sempre più persone alla pratica sportiva e promuovere stili di vita sani.

“Let’s Move Together!” rappresenta un segnale importante: la collaborazione tra EPS rafforza il tessuto sportivo territoriale e rilancia il valore dello sport come leva sociale, educativa e culturale.

Un invito semplice ma potente: allenarsi, partecipare e divertirsi, insieme.