       LEGA: CONCLUSA ASSEMBLEA REGIONALE NEL LAZIO, SALVINI SI CONGRATULA PER RISULTATI TESSERAMENTO

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA
redazione
Author: redazione
Si conclusa l’assemblea regionale

 della Lega nel Lazio, alla presenza di Claudio Durigon, Davide Bordoni

 e anche del segretario Matteo Salvini che si è congratulato per il

 grande risultato in termini di tesseramento raggiunto in regione, dove

 la Lega ha registrato una crescita importante di militanti,

 sostenitori e amministratori che hanno deciso di aderire al partito.

 Si è parlato delle opere infrastrutturali strategiche, sbloccate

 grazie a risorse stanziate con la Lega al Governo, a partire dalla

 Roma-Latina. Nei prossimi giorni partiranno le gare per la

 Cisterna-Valmontone dopo anni di lunghe attese sul territorio, per un

 valore di oltre 1 miliardo di opere. C’è anche l’interesse ad andare

 avanti per realizzare la stazione dell’Alta Velocità a Frosinone, come

 scalo di riferimento regionale subito dopo Roma. Al centro

 dell’assemblea anche la campagna per il referendum sulla giustizia. La

 Lega si sta muovendo a sostegno per il Sì alla riforma e nei prossimi

 fine settimana il partito continuerà ad essere presente nelle piazze

 di Roma e del Lazio con i banchetti informativi. Così una nota della

 Segreteria Lega Lazio.

       (Sib/Adnkronos)

WOMEN: a Roma cinque eventi per raccontare relazioni, identità e contraddizioni dell’essere umano
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

