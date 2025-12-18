Le Seychelles chiudono il 2025 in crescita: l’Italia tra i mercati più dinamici



Un anno record per la destinazione, con l’Italia sempre più centrale nella strategia europea

Un 2025 di forte slancio per le Seychelles, che chiudono l’anno con risultati estremamente positivi sul fronte degli arrivi internazionali, consolidando un trend di crescita costante e rafforzando il posizionamento dell’arcipelago tra le destinazioni più ambite dell’Oceano Indiano. Un risultato che riflette la rinnovata fiducia dei viaggiatori internazionali e la capacità delle Seychelles di attrarre un turismo di qualità, sempre più orientato verso esperienze autentiche, natura incontaminata ed eccellenza nell’ospitalità.

Al 14 dicembre 2025 le Seychelles hanno registrato 374.714 arrivi complessivi, segnando una crescita del +13% rispetto al 2024, quando gli arrivi si erano attestati a 331.996 visitatori L’Europa si conferma il primo bacino di riferimento per la destinazione, con 261.919 arrivi da inizio anno, pari a quasi il 70% del totale, e una crescita dell’8% rispetto al 2024

Un risultato che posiziona l’Italia tra i principali mercati europei per le Seychelles, confermandone il ruolo strategico e l’interesse crescente dei viaggiatori italiani verso l’arcipelago.

Con oltre 21.000 visitatori, l’Italia si colloca stabilmente al quarto posto tra i mercati di riferimento con un aumento del 18% rispetto al 2024, contribuendo in modo determinante ai risultati complessivi della destinazione. La crescita a doppia cifra evidenzia non solo il ritorno della fiducia nei viaggi a lungo raggio, ma anche la forte attrattività delle Seychelles presso il pubblico italiano, sempre più orientato verso esperienze esclusive, natura incontaminata e turismo di qualità.

“I risultati del 2025 confermano il forte legame tra il mercato italiano e le Seychelles”, commenta Danielle Di Gianvito, Marketing Representative di Tourism Seychelles in Italia. “La crescita registrata è il frutto di un lavoro costante sul mercato, di una strategia mirata e della capacità della destinazione di rispondere alle nuove esigenze dei viaggiatori italiani, sempre più attenti alla qualità dell’esperienza, alla sostenibilità e all’autenticità del viaggio. L’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per le Seychelles e guardiamo al futuro con grande fiducia, pronti a consolidare ulteriormente questi risultati nel 2026″.

La quasi totalità dei visitatori ha scelto le Seychelles per vacanze leisure (circa l’85%), confermando il posizionamento dell’arcipelago come destinazione premium per il turismo balneare, honeymoon e viaggi esperienziali.