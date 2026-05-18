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Lazio sconfitta nel derby: una serata da dimenticare

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Author: redazione
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Derby amaro per la Lazio, la Roma domina e si impone 2-0.

Ieri la Lazio ha subito una pesante sconfitta nel derby contro la Roma, perdendo 2-0 in una partita dominata dagli avversari. Nonostante l’impegno, la squadra biancoceleste non è riuscita a trovare la rete e ha subito due gol di testa da Mancini. Questo risultato complica ulteriormente la stagione della Lazio, che ora dovrà concentrarsi sulle prossime sfide per cercare di risalire in classifica.

Prossima partita

La Lazio si prepara ora ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro il Torino, in programma il [inserire data e orario], allo Stadio Olimpico di Torino. Sarà una partita fondamentale per cercare di ritrovare fiducia e punti preziosi in vista della conclusione della stagione.

Foto Agenzia Dire

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