Lazio, Bordoni-Valeriani (Lega): benvenuto a consigliere Anguillara Stefano Bellini

“Il consigliere comunale di Anguillara Sabazia Stefano Bellini ha deciso di aderire alla Lega. Pronto a candidarsi alle prossime amministrative comunali, dove il partito di Matteo Salvini è determinato a centrare l’obiettivo di un nuovo mandato con la Lega e il centrodestra alla guida del Comune al fianco del nostro Sindaco Angelo Pizzigallo. Siamo orgogliosi del lavoro che in questi anni è stato realizzato ad Anguillara, dove la nostra classe dirigente ha saputo concentrare ogni sforzo sulle esigenze del territorio, operando in sinergia con Regione e Governo. Con Stefano, rafforziamo la presenza del partito all’interno di questa comunità, consolidiamo il radicamento della Lega all’interno dell’assemblea comunale e puntiamo a dare maggiore forza all’azione di tutto il gruppo per tornare a vincere la prossima sfida elettorale per amministrare il Comune di Anguillara Sabazia con buone politiche, responsabilità e competenze per il bene di tutti i cittadini. A Stefano, i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

Lo dichiarano i segretari regionali della Lega nel Lazio e in provincia di Roma Davide Bordoni e Angelo Valeriani.