Larp da Camera. Rassegna di spettacolo immersivo e partecipativo

Roma festeggia il Natale con il potere dell’immaginazione. Dal 5 al 21 dicembre 2025, gli spazi del Buon Pastore, nel cuore di Trastevere, ospitano Larp da Camera, una rassegna interamente dedicata al LARP (Live Action Role Playing) come forma d’arte performativa. Cinque appuntamenti trasformano il pubblico in protagonista attivo di esperienze teatrali immersive, firmate da alcuni tra i più autorevoli autori e autrici della scena nazionale e internazionale.

Nato tra Stati Uniti e Scandinavia negli anni Settanta come evoluzione dei giochi di ruolo da tavolo, il larp si è affermato negli ultimi decenni come fenomeno culturale sempre più rilevante, trovando declinazioni nel fantasy, nella fantascienza, nel giallo investigativo, nella storia e nel teatro sperimentale. Un linguaggio ibrido che mescola performatività e partecipazione, puntando tutto sull’esperienza diretta.

La rassegna è curata da Umberto Francia, tra i più affermati larp designer italiani in ambito internazionale, e propone cinque esperienze dal vivo pensate per spazi raccolti. La formula del “Larp da Camera” prende ispirazione dai concerti da camera: scenari contenuti, intensi, a bassa scala, in cui lo spettatore non è mai esterno, ma parte integrante dell’azione. Il programma attraversa la memoria storica, i temi dell’identità e della giustizia, il desiderio di fuga, la perdita, fino a una dimensione comica e intergenerazionale.

La rassegna è sostenuta dal Municipio I di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è realizzata da Eryados, realtà di riferimento del larp design italiano e internazionale, attiva da oltre quindici anni nel promuovere il gioco come strumento di conoscenza, formazione e creazione artistica.

Tutti gli eventi sono gratuiti, pensati per gruppi ristretti (da 5 a 30 partecipanti) e con prenotazione obbligatoria. Larp da Camera si svolgerà presso il Buon Pastore, in via della Penitenza 37, dal 5 al 21 dicembre 2025, in queste date e orari: 5 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 8 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 11 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 18 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00; 21 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00.

