L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA L’APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE MAURO D’ANGELI CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO

RIETI e PROVINCIA
Nei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mauro D’Angeli, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e meritoria carriera nell’Arma dei Carabinieri, durata oltre 38 anni.

Originario del reatino, l’Appuntato D’Angeli si è arruolato nell’Arma nel 1987. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio inizialmente presso l’8° Battaglione Mobile “Lazio” di Roma, per poi essere successivamente assegnato a diverse Stazioni dell’Arma, tra cui L’Aquila, Campotosto e Carsoli, fino a giungere alla Stazione Carabinieri di Borgorose, ove ha concluso il proprio percorso professionale, distinguendosi costantemente per impegno, serietà e dedizione al servizio.

Nel corso degli anni gli sono state conferite numerose onorificenze e riconoscimenti, tra cui la Croce d’Argento con stelletta per anzianità di Servizio Militare, la Medaglia di Bronzo per attività di Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile e il Nastrino di Merito “Covid-19”.

In segno di apprezzamento per la professionalità, il senso del dovere e la dedizione dimostrati nel corso dell’intera carriera, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, ha ricevuto l’Appuntato D’Angeli, consegnandogli una pergamena a testimonianza della stima e della gratitudine dell’Istituzione.

All’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mauro D’Angeli e alla sua famiglia giungano i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti.

CONTIGLIANO, MALTRATTA L'EX CONVIVENTE: I CARABINIERI DANNO ESECUZIONE AD UN DIVIETO DI AVVICINAMENTO
L'ARMA DEI CARABINIERI PROMUOVE LA MEMORIA STORICA: DISTRIBUITO IL VOLUME "I CARABINIERI DEL 1945 – LA LIBERAZIONE"
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

