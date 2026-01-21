L’ARMA DEI CARABINIERI SALUTA IL BRIGADIERE ANTONIO INGROSSO CHE LASCIA IL SERVIZIO ATTIVO.

Nei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare il Brigadiere Antonio Ingrosso, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e meritoria carriera nell’Arma dei Carabinieri, durata 42 anni.

Originario della provincia di Lecce, il Vice Brigadiere Ingrosso si è arruolato nell’Arma nel 1984, prestando servizio, nel corso degli anni, presso numerose articolazioni territoriali. In particolare, è stato effettivo alle Stazioni Carabinieri di Roma Garbatella, Jenne, Cantalice e Castelnuovo di Farfa, maturando una solida esperienza professionale a diretto contatto con il territorio e la cittadinanza.

Successivamente è stato impiegato presso il Nucleo Carabinieri Banca d’Italia di Viterbo e, in seguito, trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile di Poggio Mirteto. Il suo percorso professionale si è infine concluso presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Rieti, ove si è distinto per elevato senso del dovere, competenza professionale e costante dedizione al servizio.

Nel corso della carriera gli sono state conferite numerose onorificenze e riconoscimenti, tra cui ben 13 encomi per essersi distino in particolari operazioni di servizio, la Croce d’Oro con stelletta per anzianità di Servizio Militare, il Distintivo di Merito per Lungo Impiego in servizi di Ordine Pubblico e l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In segno di apprezzamento per la professionalità, la dedizione e il senso delle Istituzioni dimostrati nel corso dell’intera carriera, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Rieti, Colonnello Valerio Marra, ha ricevuto il Brigadiere Ingrosso consegnandogli una pergamena a testimonianza della stima e della gratitudine dell’Arma.

A lui e alla sua famiglia giungano i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri della Provincia di Rieti.