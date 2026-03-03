martedì, Marzo 3, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti: alla Biblioteca Paroniana la “Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari”

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Rosati “Un percorso tra antropologia ed etnomusicologia che ha evidenziato quanto le Arti rappresentino l’anima e l’ossatura della nostra civiltà appenninica.”

La Biblioteca Paroniana di Rieti è stata protagonista di un fine settimana di alto profilo culturale con la “Scuola Internazionale di Teatro dei Giullari”, progetto finanziato dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Tre giornate intense di studio, confronto e laboratorio dedicate all’arte, alla musica e al teatro popolare, che hanno visto la partecipazione di ospiti di primo piano del panorama culturale nazionale.

L’Assessore alla Cultura Letizia Rosati:

«Si è conclusa una tre giorni di grande spessore culturale che ha portato nella nostra Biblioteca comunale personalità di fama nazionale, capaci di guidare un percorso affascinante nella tradizione popolare italiana. Un sentito ringraziamento al Presidente Davide Rondoni e ai rappresentanti del nostro territorio, il prof. Gianfranco Formichetti, la dott.ssa Emanuela Varano e Mons. Antonino Treppiedi, per il contributo offerto.

Svolgere queste attività nei territori in cui tali tradizioni sono nate e si sono radicate costituisce un valore aggiunto evidente. Il viaggio proposto da Gioele Dix, Raffaello Simeoni, Davide Rondoni e Ambrogio Sparagna ha attraversato le origini medievali dei cantastorie fino alla contemporaneità, mettendo in luce la forza delle fonti orali legate alla devozione dei grandi santi, da San Francesco d’Assisi a San Filippo Neri e Alfonso Maria de’ Liguori, fino a protagonisti del Novecento come Giorgio Gaber e Bob Dylan.

Particolarmente apprezzato l’approccio laboratoriale, che ha coinvolto un pubblico numeroso e partecipe, in un dialogo continuo tra parola e musica, anche attraverso strumenti della tradizione spesso poco conosciuti. Un percorso tra antropologia ed etnomusicologia che ha evidenziato quanto le Arti rappresentino l’anima e l’ossatura della nostra civiltà appenninica.

Questo appuntamento costituisce un tassello significativo nel cammino di L’Aquila 2026 – Capitale italiana della Cultura: una grande avventura che vede Rieti protagonista e parte attiva di un progetto culturale di respiro nazionale. Voglio infine rivolgere un ringraziamento al direttore artistico Davide Riondino, al personale della Biblioteca Paroniana e all’agenzia organizzativa per la professionalità e l’impeccabile lavoro svolto.” 02_03_2026

Previous article
SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA E IL C.O.N.I.
Next article
RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì...

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito...

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE

RIETI e PROVINCIA 0
Sono undici i militari del Comando Provinciale Carabinieri di...

Articoli più letti

SuperEnalotto a Roma e Rieti centrati due “5” per un totale di 56mila euro

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO 0
Il Lazio esulta con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di venerdì...

POGGIO MIRTETO: I CARABINIERI DELLA LOCALE STAZIONE HANNO DENUNCIATO UN 35ENNE PER INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito...

RIETI: UNDICI MILITARI DEL COMANDO PROVINCIALE PROMOSSI AL GRADO DI BRIGADIERE

RIETI e PROVINCIA 0
Sono undici i militari del Comando Provinciale Carabinieri di...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)