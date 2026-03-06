venerdì, Marzo 6, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

L’allarme dell’Unicef: “In Iran 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feriti”

SPECIALE
redazione
Author: redazione
1 min.read
L'AGGRESSIONE MILITARE CONTRO LA CITTÀ DI URMIA IN IRAN DETRITI BOMBARDAMENTI USA ISRAELE DEVASTAZIONE DANNI

Tra le vittime ci sono 168 bambine uccise quando un attacco ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab

ROMA – L’UNICEF è “profondamente preoccupato per l’impatto mortale che l’attuale escalation militare in Iran sta avendo sui bambini. Secondo le notizie, circa 180 bambini sono stati uccisi e molti altri feriti. Tra le vittime ci sono 168 bambine uccise quando un attacco ha colpito la scuola elementare femminile Shajareh Tayyebeh a Minab, nel sud dell’Iran, il 28 febbraio, mentre le lezioni erano in corso. Secondo le notizie, la maggior parte delle vittime erano studentesse tra i 7 e i 12 anni. Inoltre, 12 bambini sono stati uccisi in altre scuole in cinque diverse località dell’Iran. Queste vittime tra i bambini sono un duro promemoria della brutalità della guerra e della violenza sui bambini, che ha un impatto sulle famiglie e sulle comunità per generazioni”.

I bambini e le scuole, prosegue Unicef in una nota, sono protetti dal diritto internazionale umanitario e devono essere luoghi sicuri. Mentre gli attacchi militari continuano in tutta la regione, i bambini sono sempre più esposti alla violenza e l’impatto sulle infrastrutture civili essenziali rappresenta una minaccia diretta al loro benessere.

Secondo le notizie, almeno 20 scuole e 10 ospedali sono stati danneggiati in Iran, interrompendo l’accesso dei bambini all’istruzione e ai servizi sanitari essenziali. L’UNICEF esorta urgentemente tutte le parti a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale e a garantire la protezione dei civili. Secondo il diritto internazionale umanitario, la vita e il benessere dei bambini devono essere sempre protetti. 

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
CONTIGLIANO – ROCCA SINIBALDA: I CARABINIERI HANNO DENUNCIATO 2 PERSONE PER CONDOTTE DI GIUDA PERICOLOSE
Next article
Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

VIP4PADEL

SPORT Marianna Dima - 0
DA Mercoledì 4 MARZO IN PRIMA SERATA SU SPORTITALIA CONDUCE ANTHONY PETH Il fenomeno che ha rivoluzionato il racconto dello sport in TV è pronto a tornare. Sulla...
Read more

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Il ministro degli Esteri annuncia l'invio di armi da...

CONTIGLIANO – ROCCA SINIBALDA: I CARABINIERI HANNO DENUNCIATO 2 PERSONE PER CONDOTTE DI GIUDA PERICOLOSE

RIETI e PROVINCIA 0
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposti dal...

Festa della Donna: viaggio tra le protagoniste del Lazio che hanno fatto la differenza

PRIMO PIANO 0
Un omaggio alle donne che hanno trasformato la società...

Articoli più letti

Guerra in Iran, Tajani: “Invieremo armi da difesa nei paesi del Golfo. E anche una nave per poteggere Cipro”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Il ministro degli Esteri annuncia l'invio di armi da...

CONTIGLIANO – ROCCA SINIBALDA: I CARABINIERI HANNO DENUNCIATO 2 PERSONE PER CONDOTTE DI GIUDA PERICOLOSE

RIETI e PROVINCIA 0
Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi sulla sicurezza stradale disposti dal...

Festa della Donna: viaggio tra le protagoniste del Lazio che hanno fatto la differenza

PRIMO PIANO 0
Un omaggio alle donne che hanno trasformato la società...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)