“L’AI come strumento per l’animazione audiovisiva”. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi creativi

Si è concluso il corso di indirizzo professionale “L’AI come strumento per l’animazione audiovisiva”, il percorso formativo ideato e organizzato da SPRIXAR, realizzato con il contributo di DiSCo Lazio – Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza. Il programma, rivolto a studenti universitari, ha offerto un’esperienza formativa intensiva all’incrocio tra cinema tradizionale, animazione e intelligenza artificiale.

Il progetto ha preso il via a settembre 2025 con un laboratorio di teoria e pratiche del cinema tradizionale, affidato a due case di produzione cinematografica e audiovisivatra le realtà più interessanti del cinema indipendente italiano, le cui opere sono state selezionate e premiate in contesti di prestigio come la Festa del Cinema di Roma, il Torino Film Festival e le Giornate degli Autori di Venezia. Questo primo modulo ha rappresentato la base culturale e metodologica dell’intero percorso: un’immersione nel mondo della produzione cinematografica attraverso lezioni, analisi collettive, esercitazioni e incontri con professionisti del settore, con l’obiettivo di costruire una grammatica condivisa del racconto per immagini prima di affrontare le tecnologie AI.

A partire da ottobre 2025, il corso è entrato nella sua seconda fase con quattro giornate intensive dedicate all’esplorazione delle professioni creative nell’era dell’intelligenza artificiale. Il programma ha attraversato l’alfabetizzazione AI e i fondamenti della regia digitale, il sound design e la composizione musicale con strumenti generativi, la direzione creativa di progetti audiovisivi con AI, l’art direction e la modellazione 3D integrata con tecnologie generative. Il percorso si è concluso a dicembre con un workshop pratico di produzione collaborativa in cui i partecipanti hanno lavorato in team alla realizzazione di una composizione audiovisiva ispirata al progetto AIDA.

L’approccio del corso ha posto al centro una visione critica e consapevole dell’integrazione dell’AI nei processi creativi. Non si è trattato semplicemente di insegnare l’uso di strumenti tecnologici, ma di collocarli all’interno di una prospettiva culturale e professionale solida. La scelta di partire dal cinema tradizionale – dalla regia alla fotografia, dal montaggio al sound design – ha permesso ai partecipanti di sviluppare le competenze e il pensiero critico necessari per utilizzare l’intelligenza artificiale come potenziamento della creatività umana, e non come sua sostituzione.

Durante il percorso, gli studenti hanno avuto modo di sperimentare anche tecnologie di realtà virtuale (VR) e tecniche innovative come la sostituzione del green screen attraverso l’intelligenza artificiale, esplorando le molteplici possibilità che l’integrazione tra strumenti tradizionali e nuove tecnologie apre per la produzione audiovisiva contemporanea.

Le voci dei partecipanti

Dai feedback anonimi raccolti al termine del percorso emergono impressioni che restituiscono il senso dell’esperienza. “Avevo una visione dell’AI molto più ristretta”, racconta uno studente, sintetizzando il cambio di prospettiva che il corso ha stimolato. E sul percorso nel suo complesso: “È stato molto interessante e stimolante e soprattutto organizzato molto bene, sia per la divisione dei singoli incontri, sia per gli argomenti trattati, sia per i docenti scelti”.

Il corso ha confermato la necessità di percorsi formativi che uniscano competenze tecniche e visione culturale, preparando le nuove generazioni di professionisti del settore audiovisivo ad affrontare le trasformazioni in corso con consapevolezza e radici solide. SPRIXAR proseguirà nell’esplorazione dell’intelligenza artificiale applicata all’animazione e al cinema, con nuovi format e occasioni di confronto.

SPRIXAR è uno studio di animazione che opera all’intersezione tra creatività, tecnologia e formazione. Con il progetto AIDA, SPRIXAR promuove l’integrazione consapevole dell’intelligenza artificiale nei processi creativi del cinema e dell’animazione audiovisiva.

Il progetto è stato realizzato con il contributo di DiSCo Lazio – Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza.

Per informazioni:

SPRIXAR Srl.

Email: sprixarstudio@gmail.com