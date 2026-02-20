venerdì, Febbraio 20, 2026

Ladro resta intrappolato nel caveau di una banca: liberato dai Vigili del fuoco (e arrestato)

CRONACA ITALIANA
1 min.read

Un bengalese di 24 anni che era riuscito a introdursi nel caveau di una banca ci è rimasto chiuso dentro. E non è più potuto uscire per tutta la notte

di Marcella Piretti

MILANO – Alla fine, a liberarlo, sono stati i pompieri. Anche se, appena tornato libero, è stato arrestato con l’accusa di furto. È andata male a un 24enne di origini bengalesi che l’altra notte ha tentato un furto in una banca a Milano. Il giovane era riuscito a introdursi nel caveau di una banca per rubare ma poi ci è rimasto chiuso dentro. E ci è rimasto tutta la notte, per ben 9 ore. Fino a che, appunto, i pompieri non sono riusciti a liberarlo. La vicenda è avvenuta tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, nel nord-est del capoluogo lombardo. L’allarme era scattato attorno alle 21 di giovedì, quando il personale della vigilanza privata della filiale ha rilevato la presenza di un uomo nella stanza blindata, intento a forzare le cassette di sicurezza. 

L’uomo, di origine bengalese, si era introdotto nella istituto bancario durante l’orario di apertura ed era riuscito a raggiungere il caveau. I carabinieri sono intervenuti ma non sono riusciti ad accedere: le chiavi si trovano in una cassaforte con serratura temporizzata, che si attiva solo alle 8 del mattino. Per questo sono stati fatti intervenire i pompieri, che hanno lavorato per circa nove ore, fino alle 5:30 del mattino, perché la serratura della stanza blindata era stata danneggiata dall’interno, rendendo ancora più difficile l’apertura della stanza blindata. Per precauzione erano intervenuti anche i sanitari del 118. Il bengalese, una volta ‘salvato’, era in forma e non aveva bisogno di cure. Così è stato arrestato per tentato furto aggravato.

(L’immagine è tratta da un video di TgCom24)

E i lupi hanno paura degli uomini? Lo studio risponde: quasi tutti sì
 Il Sottosegretario Tripodi partecipa al CAE Commercio a Nicosia
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

