La XII Comunità Montana, ospita un interessante incontro per illustrare la Legge Regionale 6/2026

Veroli, Un valido sostegno all’agricoltura locale, contro il dissesto idrogeologico nelle aree montane e l’abbandono dei terreni

Lo scorso 4 marzo è entrata in vigore la Legge Regionale del Lazio n. 6 del 2 marzo 2026 (BUR n. 18 del 03/03/2026) che introduce i contributi per favorire l’uso agricolo delle zone montane. L’obiettivo è sostenere l’agricoltura locale, contrastare l’abbandono dei terreni e prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree montane. Venerdì prossimo 17 aprile, presso la sede della XII Comunità Montana a Veroli, si svolgerà un interessante incontro sul tema. I lavori saranno introdotti dal Commissario dell’Ente Montano il dott. Alessio Arduini, con seguiranno gli interventi della dott.ssa Simonetta Geraudo (ordine dei geologi del Lazio), del dott. Giovanni Ludovici (Presidente dottori agronomi della provincia di Frosinone), dell’on. Alessia Savo (cons. regionale Presidente commissione Sanità) e dell’on. Flavio Cera (cons. regionale che illustrerà il provvedimento legislativo). La valorizzazione del territorio montano, il mantenimento dell’attività agricola e la prevenzione del degrado idrogeologico sono elementi interconnessi, fondamentali per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico delle aree interne. L’agricoltura di montagna non è solo un’attività economica, ma un presidio territoriale che contrasta lo spopolamento e la perdita di biodiversità. In sintesi, il mantenimento delle aziende agricole in montagna, sostenuto da politiche regionali e europee, rappresenta lo strumento primario di difesa del suolo e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e culturali. La legge regionale che verrà illustrata venerdì alle ore 17:00, segue questa strada. “La Regione Lazio, -si legge nella presentazione- riconoscendo l’importanza strategica delle zone montane ai fini della salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, della tutela del suolo, delle risorse naturali e del territorio, promuove interventi per lo sviluppo socio-economico di tali zone, coerenti con le caratteristiche e le peculiarità delle stesse, e per favorire l’identità e la coesione delle comunità locali. La legge in coerenza con l’articolo 44, comma secondo, della Costituzione e l’articolo 8, comma 3, dello Statuto, intende favorire le condizioni per l’uso agricolo delle zone montane al fine di evitarne l’abbandono, di prevenire i dissesti naturali e promuovere lo sviluppo economico dei territori e dei prodotti locali”. C’è da sottolineare l’impegno della XII Comunità Montana di Veroli, che sotto la guida del commissario il dott. Alessio Arduini (esperto agronomo che conosce in modo analitico l’intero territorio) dimostra una grande vicinanza al territorio ed alle sue problematiche, con spirito di iniziativa e coinvolgimento, caratteristiche che l’Ente Montano aveva perso da anni.