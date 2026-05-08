LA VOCE DEI GIOVANI IN UN FILM. L’11 MAGGIO AL CINEMA INTRASTEVERE

Prosegue il tour nazionale del film nato per dare voce ai giovani: E se ora, lontano – un’altra voce esiste.

Lunedì 11 maggio ore 20:30, proiezione-eventoal Cinema Intrastevere di Roma con in sala gli autori e due protagonisti, gli studenti romani Aurelia Di Iorio e Luca Mario De Bellis che racconteranno l’idea che ha ispirato il film e dialogheranno con il pubblico.

10 giorni, 10 notti, 11 giovani, un’antica pieve sconsacrata, un progetto da realizzare: una radio libera per far conoscere la loro voce, una voce come non l’avete mai sentita.

Una voce assolutamente inedita della Generazione Z, il loro sguardo sul mondo, le loro prospettive, il loro desiderio e la loro consapevolezza di incidere sulla realtà.

Un racconto poetico e spiazzante narrato attraverso due sguardi, quello dell’autore e quello dei ragazzi stessi.

E se ora, lontano – un’altra voce esiste, il documentario creativo diretto da Massimo Selis, autore del soggetto e della sceneggiatura con Belinda Bruni, realizzato dalla casa di produzione Phausania Film con il patrocinio del Comune di Perugia vuole dare e restituire voce ai giovani.

Una voce potente e commovente che troppo spesso resta muta o non ascoltata. I giovani protagonisti esprimono le loro originali visioni sul mondo: la politica come impegno dal basso che chiama in causa ciascuno di noi; la riscoperta di un’appartenenza comunitaria dove il destino del singolo è parte di un destino più grande; la consapevolezza di una tecnologia sempre più invasiva che altera anche la percezione della propria identità; il bisogno di relazioni autentiche, vere, da costruire fuori dal virtuale; la ricerca spirituale vissuta in un mondo sempre più materialista e votato all’apparenza e molti altri temi che stanno loro a cuore.

Ambientato nel cuore dell’Umbria sulle colline sopra il lago Trasimeno, in un paesaggio quasi non toccato dall’uomo. Un’eco del Decameron di Boccaccio ci raggiunge entrando in ascolto di questi ventenni che si ritrovano, condividono tempo e storie, imparano a vivere insieme; sullo sfondo un mondo complesso e in decadenza, ma proprio per questo vissuto come opportunità di cambiamento.

Le loro parole hanno un potere creativo, sono premessa all’azione. L’appuntamento al Cinema Intrastevere, prima tappa romana del film, è l’occasione per il pubblico di scoprire e confrontarsi con una gioventù lontana dagli stereotipi, capace non solo di porsi grandi domande, ma anche di tradurle in ascolto, dialogo e azione.

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