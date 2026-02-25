La presentazione del libro “Avevo gli occhi belli”, inaugura gli eventi di marzo del Municipio VII

Il primo marzo 2022 a Pontecagnano (SA) Anna Borsa, una giovane donna di 30 anni, viene uccisa dal suo ex compagno. Quella mattina l’assassino si reca nel salone dove lei lavorava come parrucchiera, la segue nello sgabuzzino nel quale era andata a lavarsi le mani e le spara un colpo di pistola alla tempia.

Da questa storia è nato il libro “Avevo gli occhi belli. Storia di Anna Borsa, vittima di femminicidio” (Armando Editore) scritto da Valentina Iannaco per onorare la memoria di Anna, ma soprattutto per restituire voce a lei e a tutte le donne vittime di violenza.

Parte dei diritti d’autore sono devoluti all’Associazione Anna Borsa, fondata nel 2024 dal fratello della giovane.

Un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i giovani, attraverso un racconto che si fa memoria attiva, responsabilità, consapevolezza e impegno civico, grazie alle oltre 30 presentazioni effettuate finora tra Roma e la provincia di Salerno, con una parentesi a Dublino.

In occasione del quarto anniversario della scomparsa di Anna, l’autrice ha deciso di ricordarla attraverso ciò che è Immortale per eccellenza: l’Arte.

Se infatti lei ha già scelto la Scrittura per farla parlare per sempre, domenica 1 marzo 2026 sarà accompagnata dai rappresentanti della Musica, del Canto, del Ballo e della Recitazione in un luogo che è d’arte per definizione: il Teatro.

A inaugurare la serie di eventi e iniziative promosse dal Municipio VII per il mese di marzo, la presentazione del libro si svolgerà

domenica 1 marzo

ore 18.00

Teatrocittà Centro di formazione e ricerca, via Guido Figliolini 18 – Roma

Dialogheranno con la scrittrice:

Mariarita Valentini , psicologa e psicoterapeuta, responsabile di SATIS Centro Clinico di Psicologia di Roma

, psicologa e psicoterapeuta, responsabile di SATIS Centro Clinico di Psicologia di Roma Sofia Iacuitto, attrice (La scuola cattolica, Il viaggio leggendario e La guerra di Cam)

Modera e conduce il poeta e scrittore Ciro Cianni

Si esibiranno:

Marco Santinelli e Giorgia Damian della scuola di danza You Can Dance

e della scuola di danza You Can Dance Emanuela Zonetti e Cristian Confaloni della scuola di musica e recitazione Pensiero Armonico

e della scuola di musica e recitazione Pensiero Armonico Nicoletta Salvi alias Menestrella Femminista: cantante, compositrice, polistrumentista, attivista e ovviamente femminista.

Una serata all’insegna di artisti diversi uniti in un unico obiettivo: lasciare il loro segno contro la violenza sulle donne

Per prenotare https://www.teatrocitta.org/contattaci