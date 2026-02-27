LA SCUOLA E I LIONS INSIEME: AMORE O CONTROLLO – IMPARARE A LEGGERE I SEGNALI

Il confine tra amore e possesso è spesso invisibile, ma le sue conseguenze segnano profondamente la vita dei nostri giovani.

Per rompere il silenzio e costruire una cultura del rispetto, il Lions Club Anzio Nettuno Host e l’IIS “Apicio Colonna Gatti” hanno organizzato un “workshop” che si terrà il 4 marzo 2026, con inizio alle ore 18:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto in Via Nerone, 1 – Anzio.

Un momento di confronto e approfondimento unico e necessario nato per favorire il dialogo tra studenti, genitori e docenti, affrontando con delicatezza e fermezza un tema di bruciante attualità, al quale è invitata tutta la cittadinanza a partecipare con ingresso libero.

I lavori saranno aperti dalla Dott.ssa Candida Giuliangeli con un’approfonda analisi per imparare a individuare precocemente le dinamiche tossiche e con l’indicazione degli strumenti psicologici utili per riconoscere le manipolazioni e difendere l’autonomia affettiva. Titolo dell’intervento “Amore o Controllo – Imparare a leggere i segnali”.

Successivamente l’istruttore di I° livello Luciano Gabrielli effettuerà una Dimostrazione di Difesa Personalefinalizzata a sensibilizzare l’auditorio sull’importanza della sicurezza fisica, intesa come consapevolezza di sé e sulla capacità di reagire con fermezza alle minacce.