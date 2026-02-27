venerdì, Febbraio 27, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

LA SCUOLA E I LIONS INSIEME: AMORE O CONTROLLO – IMPARARE A LEGGERE I SEGNALI

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
redazione
Author: redazione
Less than 1 min.read

Il confine tra amore e possesso è spesso invisibile, ma le sue conseguenze segnano profondamente la vita dei nostri giovani.

Per rompere il silenzio e costruire una cultura del rispetto, il Lions Club Anzio Nettuno Host e l’IIS “Apicio Colonna Gatti” hanno organizzato un “workshop” che si terrà il 4 marzo 2026, con inizio alle ore 18:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto in Via Nerone, 1 – Anzio.

Un momento di confronto e approfondimento unico e necessario nato per favorire il dialogo tra studenti, genitori e docenti, affrontando con delicatezza e fermezza un tema di bruciante attualità, al quale è invitata tutta la cittadinanza a partecipare con ingresso libero.

I lavori saranno aperti dalla Dott.ssa Candida Giuliangeli con un’approfonda analisi per imparare a individuare precocemente le dinamiche tossiche e con l’indicazione degli strumenti psicologici utili per riconoscere le manipolazioni e difendere l’autonomia affettiva. Titolo dell’intervento “Amore o Controllo – Imparare a leggere i segnali”.

Successivamente l’istruttore di I° livello Luciano Gabrielli effettuerà una Dimostrazione di Difesa Personalefinalizzata a sensibilizzare l’auditorio  sull’importanza della sicurezza fisica, intesa come consapevolezza di sé e sulla capacità di reagire con fermezza alle minacce.

Previous article
Milano, precipitato in via Nerino: la Polizia di Stato arresta il figlio in Spagna
Next article
GNAMC di Roma presenta ‘Time Garden’ di Gulistan a cura di Gabriele Simongini
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Fascicolo premiato da Aci Treviso

SPORT pro red - 0
Nella splendida cornice del Bhr Hotel di Treviso si è svolta, giovedì 26 febbraio, la cerimonia di premiazione dell’Automobil Club Italia Treviso per la...
Read more

CICLISMO 79° GP LIBERAZIONE: CONFERMATA LA COPPA ITALIA DELLE REGIONI FEMMINILE

SPORT redazione - 0
LA GARA SARA’ TRASMESSA DALLA RAI Mancano due mesi ai Lazio Bike Days, due giorni di grande ciclismo per tutte le età nel cuore di...
Read more

”Sport Senza Confini” Al via la terza edizione

SPORT Enzo Epifani - 0
Dopo due edizioni in costante espansione, con 344 bambini coinvolti, 26 tappe e 12 regioni raggiunte, il progetto di sport inclusivo promosso da FISPES,...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - segreteria@ilgiornaledellazio.it Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)