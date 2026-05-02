La Roma Calcio nella stagione 2025-2026: analisi della classifica e delle ultime partite

La Roma si trova attualmente in 6ª posizione nella classifica di Serie A con 61 punti dopo 34 partite giocate. La squadra sta vivendo una stagione competitiva, ma deve ancora lottare per migliorare la propria posizione e assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.
Negli ultimi incontri ufficiali, la Roma ha mostrato prestazioni solide e risultati importanti:
- Il 25 aprile 2026 la Roma ha vinto contro il Bologna con un risultato di 2-0.
- La partita contro la Lazio, uno dei derby più attesi, è programmata per il 17 maggio 2026 e rappresenta un appuntamento cruciale per la squadra e i tifosi.
- Un’altra partita fondamentale sarà quella in casa contro la Fiorentina, una sfida da vincere per forza per mantenere vive le speranze di un piazzamento europeo.
Questi risultati e il calendario delle prossime partite indicano una squadra determinata a mantenere alta la concentrazione e a raccogliere punti fondamentali per scalare la classifica.
La Roma dovrà affrontare con attenzione le prossime sfide per consolidare la propria posizione e puntare a un piazzamento europeo, obiettivo importante per il club e per i suoi sostenitori.