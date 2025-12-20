La Regione finanzia la manutenzione delle strade rurali

Lazio, Ottimo risultato per Vallepietra, Trevi Nel Lazio e Serrone, purtroppo a Piglio non interessano questi contributi

Nella giornata di ieri la Regione Lazio ha pubblicato le graduatorie finali relative ai due avvisi dedicati alla viabilità rurale nel Lazio, promossi da ARSIAL lo scorso giugno per incentivare interventi di manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico. Questi avvisi rientrano nel programma regionale previsto dalla Legge Regionale n. 22/2024, che mira a migliorare la rete viaria rurale per favorire la competitività delle attività agricole e la sicurezza della circolazione nelle aree agricole e rurali del Lazio. Sono 89 su 107 i Comuni laziali ammessi a finanziamento in base al punteggio ottenuto, il primo in graduatoria il Comune di Vallepietra con 100 punti ha ottenuto un contributo di euro 350 mila, anche il Comune di Trevi Nel Lazio quinto in graduatoria con un punteggio di 91,42 ottiene euro 350 mila. In quest’area nord della Provincia 64° in graduatoria ottiene il finanziamento anche il Comune di Serrone. “Grazie ad un lavoro che ha visto coinvolti sia i nostri tecnici e consulenti esterni, -afferma il Sindaco di Vallepietra l’ing. Daniele Mioni- guidati da Pierluigi Greco ed anche il Consiglio Comunale che durante la seduta dello scorso luglio ha approvato unanimemente (11 voti su 11), il cambio di destinazione d’uso delle strade interessate, condizione necessaria all’aumento di punteggio per prendere il finanziamento. Non solo siamo stati individuati destinatari di un finanziamento di 350.000 €, ma siamo risultati anche i più bravi della Regione Lazio, arrivando primi in graduatoria. Per me, da Sindaco-Tecnico questa è la dimostrazione che sappiamo lavorare bene e che Vallepietra ha gli strumenti per poter crescere e migliorare le proprie infrastrutture”. “Il Comune di Trevi nel Lazio – si legge in una nota dell’Amministrazione del Sindaco Grazioli- è stato destinatario di un finanziamento regionale di 350.000 euro nell’ambito del programma della Regione Lazio per il ripristino e la tutela delle strade rurali. Il contributo consentirà di intervenire su infrastrutture viarie fondamentali per il territorio comunale, migliorando le condizioni di sicurezza, accessibilità e funzionalità delle strade a servizio dei cittadini, delle attività agricole e del patrimonio ambientale. Il risultato è frutto di un lavoro puntuale e coordinato svolto dagli uffici comunali e dall’Amministrazione, che ha presentato una proposta progettuale rispondente ai requisiti richiesti dal bando regionale. Si tratta di un finanziamento importante, che conferma la capacità del Comune di Trevi nel Lazio di intercettare risorse regionali strategiche e di programmare interventi concreti per la manutenzione e la valorizzazione del territorio. L’Amministrazione comunale prosegue il proprio impegno nell’attuazione di politiche volte al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, con particolare attenzione alle aree rurali e alla tutela del territorio”. Le strade rurali di Piglio, paese di forte vocazione agricola, con eccellenze regionali come l’unico vino rosso DOCG della Regione Lazio, il Cesanese del Piglio, sono distrutte ridotte a veri sentieri, e più volte oggetto di richieste d’intervento, ma nulla di fatto. Ad ottobre scorso l’Amministrazione Comunale del Sindaco Mario Felli ha visto bocciata la richiesta di finanziamento regionale, nell’ambito del “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici” 2025-2027 , con concessione di contributi a fondo perduto a favore dei Comuni del Lazio , per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture pubbliche e sociali, della viabilità e mobilità. “La manutenzione stradale -commentano alcuni agricoltori alla notizia-sia sull’arterie principali che quelle di campagna, è un aspetto secondario per Sindaco Felli, dispiace non vedere il nome di Piglio in questa graduatoria, non avendo neanche partecipato. Probabilmente visto che esaltano un bilancio ricco e sano, non riuscendo a prendere finanziamenti, provvederanno direttamente loro”..