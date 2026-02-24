La primavera sboccia in città: torna il Firenze Flower Show



La più importante fiera florovivaistica andrà in scena il 28 e 29 marzo 2026

Con l’arrivo della bella stagione, Firenze Flower Show torna a colorare la Città del Giglio, giungendo quest’anno alla sua 11ª edizione e confermandosi un appuntamento ormai imperdibile per appassionati e curiosi. Come da tradizione, a fare da cornice alla mostra-mercato sarà l’incantevole Giardino Corsini, che ospiterà 70 tra i migliori produttori pronti a esporre rarità botaniche provenienti da ogni parte del mondo. Il cuore di Firenze si trasformerà così in un tripudio di colori e profumi, capace di trasportare i visitatori in un universo suggestivo e ricco di meraviglia. A pochi passi dalla manifestazione sorge l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo, una struttura che unisce posizione strategica, eleganza e comfort, offrendo il punto di partenza ideale per vivere al meglio l’evento e la città.

Le grigie giornate invernali stanno pian piano lasciando il posto alla bella stagione, quando i giorni si fanno più soleggiati e le temperature più miti. Con questa nuova atmosfera le città si risvegliano sotto una luce nuova e luminosa e, proprio in questo clima di rinnovata energia, anche Firenze si riaccende mostrando il suo volto più vivace e colorato. In questo periodo di rinascita il capoluogo toscano celebra la primavera con il Firenze Flower Show, la mostra-mercato dedicata al mondo delle piante e della botanica. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, Giardino Corsini, storico gioiello verde nel cuore di Firenze, diventa il palcoscenico naturale dell’undicesima edizione di questa prestigiosa mostra florovivaistica. La manifestazione sarà aperta al pubblico dalle 9:00 alle 20:00 con orario continuato e offrirà ai visitatori l’opportunità di trascorrere un intero weekend immersi nella bellezza della natura e nel giardinaggio di qualità. Protagonisti dell’edizione 2026 saranno circa 70 espositori, tra i migliori vivaisti, produttori e collezionisti specializzati a livello nazionale, pronti a presentare al grande pubblico varietà botaniche rare, insolite e spesso introvabili, inoltre, verranno presentate delle anteprime esclusive. Un vero e proprio percorso nel mondo vegetale, pensato sia per gli appassionati più esperti sia per chi desidera avvicinarsi per la prima volta a questo straordinario universo.

Il percorso espositivo condurrà i visitatori tra rose di ogni specie, ortensie rare, orchidee, camelie, azalee e una straordinaria selezioni di agrumi ornamentali che comprendono anche una serie di esemplari antichi e profumatissimi. Non mancheranno poi piante cactacee e succulente, olivi secolari dalla straordinaria bellezza, piante tipiche della zona mediterranea, perenni, bulbi, alberi da frutto, graminacee ornamentali, ma anche aceri giapponesi, rose antiche e moderne, kokedama e molte altre meraviglie botaniche provenienti da ogni parte del mondo. Accanto all’area dedicata a piante e fiori, il Firenze Flower Show proporrà sezioni dedicate all’arredo da giardino e per la casa, all’artigianato di qualità, alle eccellenze enogastronomiche ed ai prodotti per il benessere, tutti accomunati da un forte legame con la natura, la sostenibilità e la cura dei dettagli. Grande attenzione sarà riservata ai vari corsi e workshop: i meno esperti potranno partecipare a corsi base di giardinaggio, a conferenze dedicate alla storia, all’utilizzo e alla cura delle piante tenute direttamente dagli espositori, per i visitatori esperti, invece, sono previsti laboratori avanzati di coltivazione, pensati per approfondire tecniche specifiche e imparare i “trucchi del mestiere”. Spazio anche per i più piccoli grazie alle numerose attività didattiche e laboratori educativi in programma, pensati per avvicinarli in modo divertente ed originale al magico mondo della botanica, al rispetto dell’ambiente e dell’ecologia. Come da tradizione, all’interno della mostra-mercato, sarà presente un’area food & beverage, dove i visitatori potranno concedersi una pausa gustosa tra primizie gastronomiche, specialità locali, birre artigianali e sorprendenti cocktail floreali, da assaporare nell’incantevole atmosfera dei giardini.

A rendere l’esperienza al Firenze Flower Show ancora più speciale e completa è la possibilità di vivere la Città del Giglio con calma, assaporandone i ritmi e l’atmosfera primaverile anche oltre i cancelli della manifestazione. Tra una passeggiata nel verde di Giardino Corsini, una scoperta botanica e un momento d relax, Firenze conquisterà ogni visitatore con il suo fascino senza tempo. In questo contesto, la soluzione ideale per chi vuole unire comfort, eleganza e posizione strategica, è l’FH55 Grand Hotel Mediterraneo: affacciato sulle rive dell’Arno e a pochi minuti dal centro storico, l’hotel rappresenta un punto di partenza perfetto per esplorare la città e raggiungere comodamente i principali luoghi d’interesse.

FH55 Grand Hotel Mediterraneo

È un hotel 4* in stile contemporaneo sul Lungarno in una posizione strategica per esplorare la città e le principali attrazioni, come Piazzale Michelangelo, Piazza Santa Croce, Ponte Vecchio, Galleria degli Uffizi. Offre spazi ampi e accoglienti caratterizzati da comfort e funzionalità che si prestano perfettamente ad un soggiorno sia di piacere che di lavoro. Ricca è anche l’offerta gastronomica grazie al ristorante dell’hotel Arno, che propone una cucina di tradizione toscana con un’offerta di piatti del giorno e l’American Bar “Lounge Bar” che propone piatti della cucina internazionale abbinabili ai classici cocktails. Durante il periodo estivo è possibile anche rilassarsi presso la deliziosa Terrazza Bar attigua al Lounge Bar.

Particolarmente sensibile alle tematiche legate all’ambiente, l’hotel è dotato di impianti efficienti e di tecnologie all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale, si impegna a razionalizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e ad ottimizzare l’utilizzo della risorsa idrica oltre a seguire le pratiche di riciclo dei rifiuti. Adotta inoltre una filosofia eco-friendly offrendo servizi “Green”, come le biciclette elettriche a disposizione degli ospiti, e si impegna alla riduzione degli sprechi.

L’hotel è anche sensibile al tema del turismo accessibile offrendo camere e spazi pubblici accessibili alle persone con disabilità, tra cui rampe di accesso, ascensori con spazio per sedie a rotelle e bagni appositamente attrezzati. In aggiunta l’hotel offre servizi di assistenza personalizzata per garantire il massimo comfort e la massima sicurezza per i viaggiatori con esigenze specifiche. La cucina del Grand Hotel Mediterraneo inoltre fa parte del circuito dell’Associazione Italiana Celiachia e propone un’ampia scelta di alimenti gluten free a colazione, pranzo e cena.

La struttura dispone del più grande centro congressi alberghiero di Firenze, il Globo, con 15 sale riunioni, perfetto per organizzare piccoli e grandi eventi corporate, congressi e convegni. Offre inoltre un ampio garage. È pet friendly, ha specifiche politiche e servizi che permettono agli animali domestici di soggiornare e di essere accolti nel modo migliore. Un piccolo parco separa l’entrata dell’hotel dal lungofiume, e un’area pubblica riservata agli animali si trova a pochi passi, ottime occasioni per fare una passeggiata rilassante insieme al proprio amico a quattro zampe.