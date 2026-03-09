La Nato neutralizza un missile nello spazio aereo turco, Macron: “Attacco a Cipro è attacco all’Europa”

Lo ha reso noto il ministero della Difesa della Turchia in un post su X: “Necessarie misure contro le minacce”

ROMA – I sistemi di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale hanno neutralizzato un ordigno balistico lanciato dall’Iran ed entrato nello spazio aereo turco. Lo ha reso noto il ministero della Difesa turco in un post su X.

Alcuni detriti dell’ordigno sono caduti su un terreno libero a Gaziantep e non ci sono state vittime o feriti. “La Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale”, prosegue il post. Tuttavia, “sottolineiamo ancora una volta che tutte le misure necessarie saranno adottate con decisione e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese”.

“PRONTA MISSIONE PER RIAPRIRE LO STRETTO DI HORMUZ”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato che un attacco a Cipro è un attacco a tutta l’Europa, durante una visita nell’isola, che è stata presa di mira da droni di fabbricazione iraniana. “Quando Cipro viene attaccata, è l’Europa a essere attaccata”, ha dichiarato a Paphos insieme ai leader di Cipro e Grecia, aggiungendo che “la difesa di Cipro è ovviamente una questione chiave per il vostro Paese, per il vostro vicino, partner e amico, la Grecia, ma anche per la Francia e, con essa, per l’Unione europea”.

Macron ha inoltre affermato di stare preparando con i suoi partner una futura missione “puramente difensiva” per riaprire lo stretto di Hormuz e scortare le navi “dopo la fine della fase più calda del conflitto” in Medio Oriente, al fine di consentire la circolazione di petrolio e gas. In visita a Cipro, il presidente francese ha anche annunciato che la Francia contribuirà “nel lungo periodo” con “due fregate” all’operazione avviata nel 2024 dall’Unione Europea nel Mar Rosso.

Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»