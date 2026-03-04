mercoledì, Marzo 4, 2026

La Lupa di Verga rinasce in Abruzzo: debutta il primo spettacolo teatrale ad Intelligenza Artigianale

CRONACA ITALIANA
Nasce in Abruzzo un nuovo progetto teatrale che guarda al futuro senza rinunciare alla forza della tradizione: “La Lupa”, dal celebre racconto di Verga, debutta come primo spettacolo teatrale ad “intelligenza artigianale”, un’idea innovativa che rimette al centro il lavoro umano, la cura dei dettagli e la costruzione viva del teatro, lontana da ogni automatismo tecnologico.

Lo spettacolo vede la regia di Franco Mannella, uno dei nomi più solidi e riconosciuti del panorama teatrale nazionale, con un curriculum che attraversa decenni di regia, drammaturgia, doppiaggio e formazione, collaborazioni con importanti teatri italiani e una costante attenzione alla riscrittura dei classici in chiave contemporanea. Un ritorno alle origini, il suo, che parte dall’Abruzzo per rilanciare un’idea di teatro necessaria e popolare.

Nel ruolo della protagonista, Rosmunda D’Amico, attrice aﬀermata a livello nazionale, apprezzata per l’intensità delle sue interpretazioni e per un percorso artistico che spazia dal teatro di ricerca ai grandi testi del repertorio, con esperienze significative anche nel cinema e nella televisione. La sua Lupa promette di essere una figura potente, carnale e profondamente contemporanea.

La direzione artistica del progetto è aﬃdata a Fausto Costantini, figura di riferimento per la progettazione culturale in Abruzzo. Costantini ha curato per più edizioni la direzione artistica dello Spoltore Ensemble, varie edizioni della Settimana Della Cultura di Montesilvano e ha portato importanti produzioni estive al Teatro D’Annunzio di Pescara, contribuendo negli anni alla valorizzazione del territorio e alla circuitazione di spettacoli di qualità.

“La Lupa” partirà dalla nostra regione prima di una tournée nazionale, confermando la volontà di far nascere in Abruzzo un modello produttivo nuovo. “Intelligenza Artigianale” non è solo un’etichetta, ma una visione: un modo di fare teatro che lavora sulle idee e le realizza con metodo artigianale, come il teatro ha sempre chiesto.

A breve, “Intelligenza Artigianale” diventerà anche centro di formazione, con sede in Abruzzo, aperto alla partecipazione di artisti provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero. Un luogo di incontro, studio e creazione, pensato per ridare impulso all’intero movimento teatrale. Tre eccellenze abruzzesi unite in un progetto nuovo e coraggioso, che sceglie di ripartire dal territorio per riportare il pubblico in sala e riaﬀermare il valore del teatro come esperienza viva, condivisa e necessaria.

Il viaggio de “La Lupa” partirà dall’Abruzzo per attraversare l’Italia.
Date e tappe della tournée nazionale saranno presto disponibili sui canali uﬃciali della compagnia e sul sito del progetto: www.generazionispettacolari.it

Annia Regilla, femminicidio nell’antica Roma: lo spettacolo “Potere e Veleno” in scena a Roma
