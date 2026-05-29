La giovane creazione circense a Villa De Sanctis con Nuova Scena

A giugno gli spazi storici e verdi di Villa de Sanctis, a Roma Est, si trasformeranno in un palcoscenico diffuso all’aperto. Prende il via “Villaggio De Sanctis – Nuova Scena”, la sezione della rassegna interamente dedicata alla giovane creazione nel panorama del circo contemporaneo e delle arti performative. Il progetto, ideato e prodotto da MeltingPot con la direzione artistica di Leonardo Varriale, nasce per dare spazio alla nuova generazione di autori e interpreti under 35. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Lontano dall’idea del circo tradizionale fatto di puro intrattenimento ed esibizione, la rassegna mette in mostra spettacoli dove le discipline circensi si mescolano con la danza contemporanea, il teatro fisico, la musica dal vivo e le arti visive. Gli artisti coinvolti usano il corpo e la tecnica per dialogare con il pubblico e affrontare temi attuali, in un’atmosfera informale e a stretto contatto con lo spettatore. La rassegna si articolerà in tre domeniche consecutive, a partire dal pomeriggio, unendo spettacoli di compagnie indipendenti a laboratori aperti a tutti.

La rassegna si apre domenica 7 giugno alle ore 17:00 con la performance inaugurale MESS, nata dalla ricerca degli allievi della Scuola Romana di Circo. A seguire, alle ore 18:00, il Collettivo Cia Lupa presenterà l’anteprima di 99 Grammi, uno spettacolo di giocoleria in cui l’errore e la caduta dell’oggetto non sono visti come un fallimento, ma diventano il ritmo stesso del racconto. La prima giornata si chiuderà alle ore 19:00 con Modus Operandi della Compagnia Zumo, una performance di acrobatica aerea e giocoleria che usa l’estetica burocratica per ironizzare sulle routine del lavoro contemporaneo e sulla voglia di evadere dalle regole.

Domenica 14 giugno la programmazione riprende alle ore 17:00 con Equilibrio di Fiamma Martinangeli, un’esperienza interattiva incentrata sulla gestione del corpo e degli oggetti. Alle ore 18:00 sarà la volta di Anita Monaco con La storia vera di Pazzerotto, uno spettacolo di circo-teatro e musica che si muove tra realtà e sogno per esplorare le sfumature della mente umana.

L’ultimo appuntamento, domenica 21 giugno, comincerà alle ore 17:00 con Circus Playground, un laboratorio a cura di Circo Svago che propone giochi in legno e strutture geometriche per stimolare la coordinazione e la cooperazione tra i partecipanti. La rassegna si concluderà alle ore 18:00 con lo spettacolo Cerchi in testa di Grazia Palermo, una performance ipnotica che unisce la danza all’uso tecnico e sperimentale dell’hula hoop.

Tutti gli eventi sono completamente gratuiti e avranno come punto d’accesso consigliato l’ingresso di Via di S. Marcellino 2-6. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle capienze dei luoghi, la prenotazione è obbligatoria per ciascun evento in cartellone. Per riservare i posti e ricevere maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet ufficiale all’indirizzo www.meltingpotroma.it/nuovascena.

Link prenotazioni: https://www.meltingpotroma.it/nuovascena

Un progetto di MeltingPot

Con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea



