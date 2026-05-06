La Crociera della Musica compie 18 anni: un viaggio tra note mare e nuove esperienze

La diciottesima edizione: dal 28 settembre al 5 ottobre a bordo di MSC World Europa. Tra le novità il nuovo format “Napoli On Board” dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica

Il mare si trasforma in un palcoscenico, questa l’idea vincente di diciotto anni fa, che ha dato vita alla Crociera della Musica, un format ideato da Scoop Travel che negli anni è riuscito a ritagliarsi uno spazio unico nel panorama degli eventi turistico-musicali. Giunta alla sua diciottesima edizione, l’iniziativa non è più soltanto una vacanza tematica, ma una vera e propria esperienza immersiva che fonde concerti dal vivo, incontri con artisti e momenti di condivisione tra appassionati. Un progetto che ha saputo evolversi nel tempo, adattandosi ai cambiamenti del pubblico e dell’industria musicale, senza perdere la sua identità originaria. Quando fu lanciata, la Crociera della Musica rappresentava un’idea pionieristica: portare artisti e fan a convivere per giorni nello stesso spazio, lontano dai tradizionali contesti dei concerti.

Negli anni, il format si è arricchito: non solo esibizioni live, ma anche workshop, dj set, talk e attività esclusive. Il risultato è un equilibrio tra intrattenimento e partecipazione attiva, in cui il pubblico non è più semplice spettatore ma parte integrante dell’esperienza. La diciottesima edizione si presenta come quella della maturità. Il programma punta su una line-up variegata, capace di attraversare generi e generazioni, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo. Accanto ai nomi più affermati, trovano spazio anche artisti emergenti, in una logica di scoperta e contaminazione. Non manca l’attenzione ai dettagli: dagli spazi allestiti per le performance intime, fino alle aree dedicate al relax e al networking. La nave diventa così una piccola città musicale, dove ogni ambiente ha una sua colonna sonora. Sempre più viaggiatori cercano occasioni che vadano oltre la semplice destinazione, privilegiando esperienze che uniscano passioni e socialità. In questo senso, la proposta di Scoop Travel si dimostra perfettamente in linea con le nuove esigenze del mercato. Dal 28 settembre al 5 ottobre 2026 a bordo dell’ammiraglia di MSC, la World Europa, partirà da Napoli la Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, un appuntamento ormai storico che coniuga viaggio, spettacolo e valorizzazione dell’identità partenopea presentata a bordo della stessa ammiraglia di MSC Crociere nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato il Consigliere Delegato del Sindaco di Napoli per l’Industria della Musica e dell’Audiovisivo, Ferdinando Tozzi, il Direttore Commerciale MSC Crociere, Luca Valentini, l’ideatore dell’evento, Francesco Spinosa, il direttore d’orchestra Carlo Morelli, il Presidente della Fondazione Roberto Murolo, Mario Coppeto e Mimmo Barra, Responsabile dei Rapporti Istituzionali dell’Agenzia Campania Turismo, che ha portato i saluti del Presidente della Terza Commissione Turismo e Attività Produttive Giovanni Mensorio e dell’Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Vincenzo Maraio. Nata nel 2008 da un’idea di Francesco Spinosa e organizzata dall’Associazione Più Napoli con la collaborazione di Scoop Travel, la crociera rappresenta un format unico nel suo genere, cresciuto anno dopo anno fino a diventare un punto di riferimento per migliaia di appassionati, italiani e stranieri, che scelgono di vivere un’esperienza diversa della classica vacanza.

L’ideatore della Crociera, Francesco Spinosa, ha raccontato il percorso che ha portato la manifestazione fino alla maggiore età: ≪Diciotto anni fa salpammo con un sogno: portare Napoli nel Mediterraneo attraverso la sua musica e la sua anima più autentica. Oggi, con questa diciottesima edizione – quella della maggiore età – quella intuizione si è trasformata in una realtà consolidata e riconosciuta. Sono profondamente soddisfatto del percorso compiuto insieme a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto: gli artisti, i partner, le istituzioni e soprattutto i nostri passeggeri, che anno dopo anno hanno scelto di vivere questa esperienza unica. Ma il bello deve ancora venire. Nei prossimi tre anni lanceremo ‘Napoli On Board’, il nuovo format dedicato ai giovani talenti della tradizione napoletana; affiancheremo alla direzione artistica una figura di alto profilo che rafforzerà ulteriormente la qualità e la visione strategica della manifestazione; e amplieremo il dialogo culturale con i porti del Mediterraneo, perché ogni approdo diventi un incontro autentico tra Napoli e il mondo. La Crociera della Musica è diventata maggiorenne. Adesso è pronta a diventare grande≫. Durante la navigazione si alterneranno concerti dal vivo, spettacoli serali, incontri culturali, momenti dedicati alla lingua napoletana, alla storia della città, alle tradizioni popolari e alla grande canzone partenopea.

Un viaggio che unirà intrattenimento e contenuti, emozione e appartenenza. Si esibiranno artisti di tutto rilievo come: il duo Ebbanesis, Gianni Conte, Diego Sanchez, Alessia Moio, Silvana Perno e l’ensemble dei Napulantica con Nadia Pepe, che celebreranno la tradizione e l’evoluzione della cultura partenopea, tra grandi classici, nuove sensibilità artistiche e autentiche emozioni napoletane. Tra gli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 anche il “Don Pratelli Awards“, momento speciale dedicato al riconoscimento di personalità che si sono distinte nella valorizzazione della cultura, della musica, dell’imprenditoria e dell’identità napoletana. Tra le novità annunciate il nuovo format “Napoli On Board“, dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei giovani talenti della musica e della tradizione napoletana, con l’obiettivo di creare un ponte tra memoria e nuove generazioni. Diciotto edizioni rappresentano un traguardo importante, ma anche un punto di partenza. Gli organizzatori guardano già avanti, con l’idea di ampliare ulteriormente il format, magari esplorando nuove rotte e collaborazioni internazionali. Tra gli obiettivi del prossimo triennio anche il potenziamento degli scambi culturali nei porti delle città del Mediterraneo toccate dalla Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana, attraverso collaborazioni con realtà locali, artisti, istituzioni e comunità territoriali, affinché ogni approdo diventi occasione di incontro tra Napoli e il mondo. L’obiettivo resta lo stesso: raccontare Napoli attraverso il meglio della sua anima artistica e culturale, portandola oltre i confini cittadini e trasformando il mare in uno spazio di dialogo tra popoli, storie e tradizioni. Non è solo un evento, è un viaggio nel cuore di una tradizione che ha saputo conquistare il mondo con la sua bellezza senza tempo, dando voce a un patrimonio unico che merita di essere conosciuto e amato. Se il mare resta l’elemento costante, la musica continua a essere il vero motore di questo viaggio. E dopo quasi due decenni, la Crociera della Musica dimostra che, quando le idee sono solide, possono navigare a lungo e con il vento a favore.

Harry di Prisco