La cantautrice romana Silvia Alibrandi presenta il nuovo EP “171 Chilometri”

E’ disponibile nelle principali piattaforme digitali “171 Chilometri”, il secondo EP di Silvia Alibrandi, progetto discografico composto da sei tracce e realizzato con il contributo di NUOVOIMAIE. L’EP è scritto a quattro mani con Paolo Pasqua, che ne cura anche la produzione per Joseba Label, con distribuzione Virgin Music Italia. La direzione artistica è affidata a Gianni Testa. Tra i brani anche un duetto con il cantautore romano Vincenzo Capua.

Focus track del progetto è “Casper”, attualmente in rotazione radiofonica: un brano pop dalle sonorità acustiche ed elettroniche che affronta il tema delle paure con sensibilità e determinazione. Un beat incalzante e una chitarra luminosa accompagnano una voce sincera, dando vita a un inno delicato ma energico, capace di scaldare il cuore e far muovere i piedi.

“171 Chilometri” – racconta l’artista – «è un invito ad accettare le giornate che non ci sorridono sempre allo stesso modo. Alcuni giorni si vola, in altri si resta in silenzio, sospesi. E se restando nel vuoto rimani senza fiato, lo fai anche quando vedi l’alba con la persona che vuoi accanto. In un modo o nell’altro ti impegni e trovi la strada che ti riporta a casa».

Tracklist:

Vorrei dirti tutto

Senza fiato

Casper

Bellissimo

Pubblicità (feat. Vincenzo Capua)

Ricominciare

Ascolta l’EP su Spotify:

https://open.spotify.com/intl-it/album/3mKuEiy228zmgnQZwJXZS9

Silvia Alibrandi è una cantautrice, chitarrista e attrice romana. Appassionata di musica fin dall’infanzia, studia canto con il supporto della famiglia e del padre, chitarrista classico, con il quale si esibisce regolarmente in duo dal 2015. Laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo e certificata nell’insegnamento vocale, lavora come insegnante di canto e arti performative. Parallelamente porta avanti la carriera teatrale, interpretando ruoli come Viola in “Tempeste”, Margot Frank in “Anna Frank – il musical!” e Anna in “Closer”, oltre a collaborare con diverse compagnie, tra cui BYM. Nel 2025 vince il bando Nuove Proposte di NUOVO IMAIE, che porta alla pubblicazione dell’EP “171 Chilometri”.

Link social:

Instagram: https://www.instagram.com/silvia.alibrandi/

TikTok: https://www.tiktok.com/@silvia.alibrandi

Facebook: https://www.facebook.com/silvia.alibrandiphelps