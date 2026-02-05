ITALIC-US: il “Made in Italy” più esclusivo conquista l’America



Un ponte privilegiato per far conoscere e apprezzare le eccellenze italiane negli Stati Uniti

Nasce ITALIC-US, fondazione di diritto americano, apartitica e senza scopo di lucro con una missione tanto ambiziosa quanto unica: valorizzare le eccellenze italiane più rare, autentiche e innovative sul mercato statunitense, rivolgendosi a un pubblico sofisticato, attento al lusso, all’arte, alla cultura e alla comprensione dei valori italiani. ITALIC-US è un progetto esclusivo e visionario in cui il “Made in Italy” più raffinato viene selezionato, valorizzato e raccontato nella sua essenza, trasformandolo in un’occasione concreta di crescita culturale, educativa e commerciale. La fondazione si propone come porta privilegiata per l’ingresso sul mercato americanodi brand, artisti, strutture alberghiere, produttori e realtà di nicchia, offrendo loro visibilità, contatti strategici e strumenti concreti per consolidare la propria presenza internazionale.

Fondata da Fabio Maggesi, avvocato internazionalista e visionario che vive tra Italia e Stati Uniti, ITALIC-US nasce dalla sua passione per il patrimonio culturale italiano e dalla convinzione che il vero lusso non sia solo estetica, ma anche storia, narrazione e autenticità. “Vogliamo parlare al mondo non solo dei prodotti italiani, ma finanche delle esperienze culturali e artistiche che raccontino l’eccellenza, la creatività e l’identità del nostro Paese. ITALIC-US è il ponte tra Italia e America, un canale privilegiato che permette alle eccellenze italiane di farsi conoscere, apprezzare e valorizzare su un mercato internazionale in maniera autentica e strategica,” afferma Fabio Maggesi, sottolineando il cuore della mission della fondazione: connettere l’Italia al mondo attraverso arte, cultura e creatività, trasformando ogni progetto in un’opportunità concreta di promozione e sviluppo.

La forza di ITALIC-US risiede nel suo board selezionato e autorevole, composto da figure di spicco del panorama italiano nei settori delle istituzioni, dell’arte, del design, della moda, dello sport e della comunicazione, che garantisce visione strategica, expertise e credibilità. Grazie a questa rete esclusiva, la fondazione dà voce a maestri artigiani, artisti emergenti, imprenditori, strutture alberghiere e produttori di nicchia, creando ponti tra creatività, cultura e mercato internazionale, e valorizzando ogni iniziativa come espressione dell’eccellenza italiana più rara e preziosa.

Per facilitare l’ingresso delle eccellenze italiane negli Stati Uniti, ITALIC-US sta programmando una serie di eventi esclusivi in America e in Italia, pensati per presentare brand, artisti e prodotti italiani selezionati a buyer, media e collezionisti di alto profilo. Ogni iniziativa è concepita come un’opportunità concreta di visibilità, networking e sviluppo commerciale, permettendo alle realtà selezionate di proporsi direttamente al mercato statunitense con credibilità e prestigio.

ITALIC-US è una piattaforma strategica che offre alle vere eccellenze italiane strumenti concreti per entrare sul mercato americano e consolidare la propria presenza internazionale. Lusso, arte e design si fondono per raccontare la storia di ogni creazione e il talento di chi l’ha realizzata, trasformando ogni progetto in un ponte tra cultura, prestigio e opportunità commerciali reali. È un progetto esclusivo e non per tutti.

È un progetto visionario, poiché nasce dall’eccellenza, dalla passione e dalla creatività dell’Italia più prestigiosa ed autentica, quella che ha il carattere per emergere distante dai grandi nomi e che racconta una storia di sola qualità rendendola nota anche oltre oceano.

La fondazione ha già consolidato nel 2025 il suo ruolo in Italia come partner esclusivo di manifestazioni di eccellenza, tra cui Violino DiVino e Xmas District (presso la cornice di Palazzo Colonna in Roma), eventi unici che uniscono musica, enogastronomia e cultura in un’esperienza multisensoriale tra i luoghi più suggestivi del Paese, nati con l’intento di promuovere artisti, produttori e territori locali mediante concerti, degustazioni e percorsi artistici immersivi. L’esperienza maturata in queste collaborazioni ha permesso alla fondazione di affinare il proprio modello di promozione, ora declinato anche sul mercato internazionale.

Nel 2026 ITALIC-US sarà presente come soggetto promotore e patrocinante in eventi di cultura, arte, educazione, spettacolo ed artigianato di lusso, in Washington D.C. , New York e Miami e patrocinerà ai più esclusivi Gala negli States.

Diversi i progetti a valorizzazione dell’Italia e diverse le campagne che verranno promosse nei prossimi mesi per promuovere e sostenere il vero Made in Italy e la creatività dei nostri connazionali in USA.

Riconosciuta come fondazione americana senza scopo di lucro dall’ “Internal Revenue Sevice” (IRS) – con Code 501(c)3 – e come soggetto di promozione sociale apartitica e di interesse collettivo – sostenuta da imprese e donatori privati ed istituzionali – ITALIC-US agisce con rigore istituzionale, trasparenza e visione internazionale, promuovendo quel Made in Italy vero ed attuale, come espressione viva di cultura, creatività e savoir-faire italiani.