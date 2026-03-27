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Italia. Sciopero giornalisti: nodo salari e dignità, cresce la frattura tra chi informa e chi decide

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Dino Tropea
Author: Dino Tropea
2 min.read
Italia, sciopero giornalisti: salari e dignità al centro
Immagine creata con IA

Giornata di stop nazionale: redazioni ferme e aggiornamenti ridotti. Al centro contratto fermo, precarietà e accesso difficile alla professione.

Oggi, venerdì 27 marzo 2026, è in corso lo sciopero giornalisti in tutta Italia. La mobilitazione, proclamata dalla Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), coinvolge quotidiani, televisioni, radio e testate online. L’effetto è visibile: siti aggiornati a rilento, edizioni ridotte, servizi informativi essenziali.

Il punto di partenza è il contratto nazionale di lavoro giornalistico, fermo da anni. Secondo il sindacato, la trattativa non ha prodotto risultati concreti su salari, tutele e stabilità. Il tema non è solo economico. Riguarda il funzionamento stesso dell’informazione.

Un giornalista precario, sottopagato o addirittura non pagato “ti stiamo dando una possibilità”, troppo spesso costretto a lavorare senza garanzie ha meno strumenti per esercitare il proprio ruolo con autonomia. È questo il passaggio centrale della protesta: collegare le condizioni di lavoro alla qualità dell’informazione che arriva ai cittadini.

La questione si allarga poi all’accesso alla professione. Sempre più spesso l’ingresso nel giornalismo avviene attraverso collaborazioni mal retribuite, o non retribuite affatto, lavori intermittenti o percorsi poco chiari. Non esiste un solo modello, ma una costante: la difficoltà a costruire un percorso stabile.

Su questo punto emerge anche una dimensione personale, che non è un fatto verificato ma una testimonianza. Chi scrive segnala una delusione crescente verso un sistema che fatica a sostenere chi vuole diventare giornalista. La percezione è quella di un settore che chiede competenze, studio e responsabilità, ma restituisce spesso incertezza e scarsa valorizzazione del lavoro.

Allo stesso tempo, il settore dell’editoria accede a forme di sostegno pubblico previste per legge, tra contributi diretti, incentivi fiscali e fondi straordinari destinati a un comparto in difficoltà, segnato dal calo delle vendite e dalla transizione digitale.

Qui si apre il nodo. Da una parte le redazioni, soprattutto locali, che affrontano una crisi reale e strutturale. Dall’altra chi prova a entrare nel mestiere e si scontra con collaborazioni fragili, compensi bassi e percorsi incerti.

Difendere il giornalismo significa tenere insieme entrambe le realtà, senza ignorare le difficoltà delle imprese editoriali ma senza scaricare il peso della crisi su chi informa o prova a farlo.

È importante distinguere. La critica non riguarda la funzione del giornalismo, ma il modo in cui oggi viene organizzato e sostenuto. La professione resta centrale nella vita democratica. Il nodo sta in chi la gestisce, in come viene finanziata e in chi, in alcuni casi, finisce per sfruttarne le fragilità.

Il rischio è evidente: se il lavoro giornalistico perde dignità economica e stabilità, perde anche forza nel raccontare i fatti con indipendenza. Non è una dinamica immediata, ma progressiva.

Lo sciopero giornalisti di oggi si inserisce in questo quadro. Non è solo una vertenza contrattuale. È un segnale di tensione tra chi produce informazione e un sistema che, secondo i promotori della protesta, non garantisce condizioni adeguate.

Resta una domanda aperta: quanto può reggere un’informazione libera se chi la costruisce ogni giorno fatica a restare dentro la professione?

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Dino Tropea
Dino Tropeahttps://dinotropea.it
Dino Tropea è scrittore e autore di tre libri: «Lasciato Indietro» (Armando Editore), «Ombre e Luci di un Cammino» (Laura Capone Editore) e «Il regno sommerso di Coralyn» (VJ Edizioni Milano). La sua scrittura, empatica ed evocativa, mescola narrativa, poesia e riflessione sociale. Al centro ci sono le persone, con le loro cadute e le loro ripartenze. Resilienza, memoria e speranza non sono parole da copertina, ma esperienze vissute e poi restituite sulla pagina con sincerità. Lavora come curatore letterario, seguendo progetti editoriali e accompagnando autori nel dare forma alle loro storie. In passato ha ideato e condotto programmi radiofonici dedicati alla rinascita, all’arte e all’impegno sociale, portando al centro voci spesso lasciate ai margini. Oggi quella stessa attenzione continua nei suoi scritti e nelle collaborazioni culturali, con uno sguardo sempre rivolto a chi cerca un nuovo inizio.

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