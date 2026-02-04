ISOLA FARNESE: SEGNALINI–TORQUATI: “MONTATA LA SCALA PEDONALE DI ACCESSO AL BORGO”

Al lavoro sulla strada alternativa per i mezzi di soccorso e sulla messa in sicurezza del costone privato

Roma, 4 febbraio 2026 – È stata montata ed è già percorribile la scala in ferro per il collegamento pedonale al Borgo di Isola Farnese, immediatamente fruibile dagli abitanti. L’intervento, realizzato dal Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, rappresenta la prima fase di un’azione più ampia finalizzata al ripristino della viabilità interrotta a seguito del cedimento di un terreno di riporto di un’area privata.

In queste ore proseguono i lavori per rendere percorribile via Prato la Corte ai mezzi di emergenza e di soccorso, diretti al Borgo. Si tratta di soluzioni temporanee pensate per alleviare le difficoltà dei residenti, mentre continuano parallelamente gli approfondimenti tecnici per la messa in sicurezza dell’area privata.

Per l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini: “L’obiettivo immediato è garantire l’accessibilità e la sicurezza dei cittadini, a partire dal collegamento pedonale e dal passaggio in via Prato la Corte per i mezzi di soccorso. Stiamo lavorando senza sosta, insieme alla Protezione Civile e agli uffici tecnici, per gestire l’emergenza e, allo stesso tempo, per definire le soluzioni strutturali necessarie alla messa in sicurezza dell’area”.

“Abbiamo di fronte una situazione emergenziale – dichiara il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati – e ringrazio l’Assessorato e il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale per la tempestività e l’impegno, anche in queste ore di maltempo, così come tutti coloro che stanno collaborando: gli Uffici del Sociale del Municipio XV, la Sala Operativa del Sociale di Roma Capitale, Asl Roma 1, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. Resta inoltre attivo h24 il punto di prima assistenza e assistenza sociosanitaria alla popolazione all’interno del Centro Anziani. Sono inoltre in corso le valutazioni per il ripristino della linea di trasporto pubblico 032. Dal primo pomeriggio è in corso un nuovo punto di aggiornamento del Centro Operativo Comunale convocato dalla Protezione Civile di Roma Capitale. Un grazie sentito a tutte le squadre divolontari e alla Polizia Locale, da giorni in servizio sul territorio”.