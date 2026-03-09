IRAN, DE CORATO(FDI): «OGGI A MILANO AL FIANCO POPOLO PERSIANO PER RINGRAZIARE TRUMP»

Il Deputato di Fratelli d’Italia De Corato al fianco del popolo iraniano davanti al Consolato U.S.A. di Milano questo pomeriggio

Milano, 02 Marzo 2026 – «Oggi pomeriggio, per la quinta volta da gennaio scorso, sono stato convintamente al fianco del popolo iraniano. Questa volta, però, la location scelta non a caso è stata davanti al Consolato Generale degli Stati Uniti d’America in via Principe Amedeo a Milano. Anche lì, dopo averlo fatto nelle scorse settimane per due volte davanti al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran in via Monte Rosa, al corteo che si è tenuto da Palestro fino a San Babila e in piazza della Scala a Milano, mi sono schierato a favore dei persiani, senza alcuna esitazione ed ho anche io ringraziato il Presidente U.S.A. Trump che attraverso l’attacco israelo-statunitense ha indebolito finalmente il regime islamico del criminale Ali Khamenei e degli Ayatollah. Ora il mio desiderio, unito a quello di Fratelli d’Italia, è che il popolo persiano possa finalmente tornare ad essere libero e padrone del proprio, democratico, destino. Viva lo Scià».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.