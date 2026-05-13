INFRASTRUTTURE, OTTAVIANI (LEGA): “PARTE ITER STAZIONE ALTA VELOCITÀ A FROSINONE

NUOVA AREA METROPOLITANA TRA ROMA E NAPOLI”

Roma, 12 mag. – “Oggi assistiamo al primo atto amministrativo, positivo, che il Governo e la Regione si assumono verso il Paese e il Lazio. La stazione dell’alta velocità a Frosinone, con l’avvio oggi dell’iter per la sua realizzazione, porta avanti una nuova visione non solo delle province, ma anche della stessa area metropolitana romana. Parliamo di un progetto che non riguarda soltanto il basso Lazio, ma tutta l’Italia centrale, e che permetterà raggiungere l’alta velocità dalle province alla Capitale attraverso un progetto che prevede tempi certi e un risparmio importante su altre componenti accessorie. Solo investendo sulle infrastrutture si cambia la strategia economia e sociale di un territorio. Ringrazio il ministro Salvini, perché per portare avanti grandi progetti che servono al Paese, serve non soltanto un profilo economico ma soprattutto visione. E Salvini ha avuto grande visione e grande intuizione, non solo di carattere politico ma anche di tipo sociale”.

Così il deputato della Lega e segretario in commissione Bilancio alla Camera Nicola Ottaviani, intervenendo oggi per la presentazione dello studio di fattibilità delle alternative progettuali della nuova stazione Frosinone Av – MedioLatium presso l’Auditorium di Villa Patrizi a Roma.