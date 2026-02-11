mercoledì, Febbraio 11, 2026

Incontro il 19 febbraio sull’Ospedale San Benedetto

ROMA,FROSINONE,LATINA,VITERBO
Fumone, Il Sindaco Campoli convoca ad Alatri i Sindaci del territorio Uniti contro il depotenziamento sanità

Il Sindaco del Comune di Fumone, Matteo Campoli, ha convocato per giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 17.30, presso il ristorante “Il Piccolo Principe” di Alatri (via delle Ginestre, 11), una riunione rivolta ai Sindaci, agli Assessori, ai Consiglieri provinciali e agli amministratori locali della provincia di Frosinone, aperta anche alla partecipazione della cittadinanza. L’incontro sarà dedicato alle criticità della sanità locale, con particolare attenzione alla situazione dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, struttura considerata fondamentale per la tutela del diritto alla salute dei cittadini dell’intero comprensorio. “È indispensabile – sottolinea il Sindaco Campoli – avviare un confronto diretto e costruttivo tra tutti gli amministratori del territorio, per definire una linea comune, forte e incisiva da presentare nelle sedi competenti, a difesa dei servizi sanitari e del nostro ospedale”. Nel corso della riunione sarà inoltre affrontato il tema della petizione già avviata per la salvaguardia dell’Ospedale San Benedetto di Alatri, strumento ritenuto centrale per rafforzare le richieste del territorio e dare voce alla comunità locale. “Data la delicatezza e l’urgenza delle questioni in campo – conclude il Sindaco – la partecipazione di ciascun amministratore è fondamentale per garantire un’azione coordinata ed efficace. L’invito è esteso anche ai membri dei rispettivi Consigli comunali”.

Avezzano, l’agricoltura tra giovani e territorio: al via l’iniziativa Confeuro
redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

