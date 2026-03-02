lunedì, Marzo 2, 2026

“Incanto – Lo Spettacolo dei Sogni” a Roma fino al 9 marzo

Fino al 9 Marzo a Roma “INCANTO – Lo Spettacolo dei Sogni”, produzione firmata da Claudio Carbonari. Il grande chapiteau è allestito nell’area antistante il Parcheggio dell’Ippodromo delle Capannelle.

Lo spettacolo, con la regia di Ottavio Belli, propone una formula che unisce teatro, arti circensi e narrazione in una produzione senza animali, focalizzata sulle performance artistiche e sull’elemento scenografico.

“Incanto” si presenta come uno show per famiglie, con numeri di acrobazia, momenti di intrattenimento e scenografie immersive. La struttura narrativa accompagna lo spettatore in un percorso tra elementi onirici e spettacolarità visiva, alternando diverse discipline circensi.

La programmazione prevede spettacoli tutti i giorni alle ore 17:30, con doppia replica il sabato e la domenica alle 16:00 e alle 18:30. Riposo settimanale il martedì.

L’evento si inserisce nel calendario degli appuntamenti di intrattenimento nella Capitale, proponendo una formula di spettacolo dal vivo sotto chapiteau rivolta a un pubblico trasversale.

Gershwin trionfa alla Nuvola: jazz e sinfonia si abbracciano all’EUR
