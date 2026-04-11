Inaugurato il nuovo Parco urbano di Villa Reatina, il più grande e moderno della Città. Sinibaldi: “tutta la Città si sta trasformando”

Inaugurato il 10 aprilemattina il nuovo parco urbano di Villa Reatina, realizzato grazie ad un investimento di circa 1 milione di euro derivanti dalla rimodulazione del “Contratto di quartiere”.

All’inaugurazione del Parco, che si estende per 2,5 ettari nell’area centro-ovest del quartiere, hanno partecipato il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Claudia Chiarinelli, il Consigliere Regionale Michele Nicolai, il Consigliere Comunale Annacarla Purificati, tecnici e funzionari del Settore V Lavori Pubblici del Comune di Rieti, amministratori comunali, autorità civili, militari, ecclesiastiche, associazioni e cittadini.

Il nuovo parco, completamente accessibile e video sorvegliato, comprende spazi dedicati allo sport, al tempo libero, al gioco e all’inclusione sociale. E’ dotato di percorsi ciclopedonali, arredi urbani, aree gioco per bambini, percorso tattile per non vedenti e ipovedenti, percorso fitness con stazioni attrezzate, campo da calcio a 5 in erba sintetica, sistema di illuminazione lungo i percorsi e le piazze e parcheggi su via Amendola, realizzati con pavimentazione drenante. Il parco, inoltre valorizza l’area della sorgente del fosso Cantaro.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

“Siamo veramente entusiasti oggi di poter consegnare alla Città, e ad una delle zone più popolate e più giovani, un polmone verde, un fiore all’occhiello di benessere, natura e integrazione sociale. Il finanziamento di questa opera risale all’amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Emili e, grazie al lavoro svolto nella precedente amministrazione, è stato possibile rimodulare il finanziamento che ci ha permesso di realizzare sottoservizi, illuminazione e asfalti nel quartiere e oggi anche questo bellissimo Parco. In pochi anni il volto della Città sta cambiando, dal centro alle periferie. Inaugurazioni come quella odierna significano investire e credere nel miglioramento della qualità della vita che è il vero valore aggiunto che una realtà come Rieti può garantire a famiglie e cittadini. Apriamo oggi 2,5 ettari di modernità e inclusione: il Parco di Villa Reatina è un traguardo storico che riqualifica il quartiere con sport, aree gioco e percorsi tattili. Una zona della Città che, negli anni scorsi, aveva già potuto contare anche sulla realizzazione del nuovo svincolo stradale sulla Salaria e per il collegamento con Campoloniano e sulla manutenzione dell’asilo Sabin. Consegniamo oggi alla Città uno spazio che coniuga attenzione ambientale, con la valorizzazione della sorgente del Cantaro, all’offerta ludica e di benessere, alla sicurezza. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione e invito tutti i cittadini, a partire dai giovani, a prendersi cura di opere così preziose per la vita quotidiana della comunità”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudia Chiarinelli:

“Oggi consegniamo alla città, e soprattutto ai bambini e ai ragazzi, il parco più grande di Rieti, realizzato nel quartiere di Villa Reatina, una delle zone più popolose e importanti della nostra comunità.

Questo spazio verde è stato progettato con grande attenzione all’inclusività e all’accessibilità: sono presenti percorsi tattili, l’abbattimento totale delle barriere architettoniche, giochi inclusivi per i bambini e un campo da calcetto pensato per i ragazzi del quartiere”.

L’auspicio è che questo parco venga vissuto e custodito da tutta la comunità reatina come un bene prezioso, un vero e proprio gioiello di proprietà di tutti.

Da parte nostra continueremo a fare la nostra parte, questo è solo uno dei cantieri che l’Amministrazione sta portando a compimento con l’obiettivo di arrivare a fine mandato realizzando tutte le opere necessarie a modernizzare e rendere sempre più attraente la nostra città”.