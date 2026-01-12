Importante finanziamento regionale per l’illuminazione

Vallepietra, Mioni: “Si pone fine ad una problematica presente da anni”

Il nuovo anno inizia nel modo migliore per il Comune di Vallepietra che è risultato tra i 17 Comuni della Regione Lazio, assegnatari del contributo di € 250 mila, posizionandosi in 5ª posizione. su 127 partecipanti. La Regione Lazio con l’Avviso Pubblico E.L.I.O.S. (Efficientamento Luminoso Interventi Opere Stradali) dello scorso ottobre, rivolto a comuni totalmente montani del Lazio, Comunità Montane ed Unioni di Comuni, ha assegnato 4,67 milioni di euro di contributi a 17 Comuni montani, nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit). Due le categorie di interventi finanziati. La prima è quella relativa a interventi di manutenzione della viabilità finalizzati a mantenere le strade dei comuni totalmente montani accessibili e fruibili durante tutto l’anno, ridurre il rischio di incidenti e danni alle persone e alle proprietà, sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree montane. La seconda è quella di interventi volti a conseguire risparmi energetici relativi all’illuminazione pubblica come, ad esempio, la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a LED, la regolazione dell’intensità dell’illuminazione in base alla necessità e l’installazione di appositi sensori, orientati al risparmio energetico, nonché a garantire la sicurezza dei centri urbani e ridurre il fenomeno dell’inquinamento luminoso. Il progetto che ha permesso al Comune di Vallepietra di ottenere l’importante finanziamento, prevede il ripristino dell’illuminazione pubblica sulla provinciale sia zona “Sant’Antonio – Fontanina – Piazzale” (messa in condizioni critiche da anni) che quella Largo “Aldo Moro – Sacro cuore” ed infine la provinciale che porta alla zona ristoranti (Via S.S.Trinità). Soddisfatto il Sindaco l’ing. Daniele Mioni (nella foto), che sottolinea l’importanza dell’intervento: “L’illuminazione pubblica è stato un disastro per anni, con continui black-out, spesso oggetto di sistemazioni con fili volanti sicuramente meno costosi ma più impattanti e pericolosi. Questo progetto è stato fatto volutamente per mettere mano una volta per tutte a questa situazione e si incardina perfettamente nel nostro piano per l’ammodernamento delle infrastrutture del paese che stiamo portando avanti dal giorno uno”.