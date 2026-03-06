venerdì, Marzo 6, 2026

Il WP: “La Russia sta aiutando l’Iran a combattere gli Stati Uniti”

OPERAZIONI MILITARI DELL'ESERCITO ISRAELIANO IN PALESTINA IDF SOLDATO SOLDATI MILITARI MILITARE GUERRA

Secondo il Washington Post, Mosca avrebbe condiviso informazioni su navi e aerei americani. Il Cremlino: cresce la domanda di energia russa con la crisi nello Stretto di Hormuz

di Piero Bonito Oliva

OMA – La Russia starebbe fornendo all’Iran informazioni di intelligence utili a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, incluse indicazioni sulla posizione di navi da guerra e aerei militari americani. Lo scrive il Washington Post, citando tre funzionari a conoscenza della questione.

«Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»

