Il Trail dei Monti Simbruini, correndo ad un passo dal cielo!

Subiaco, Foppoli: “Una manifestazione sportiva che promuove e valorizza questo territorio”

L’undicesima edizione del Trail dei Monti Simbruini (KAILAS FUGA TMS) che si è svolta domenica con partenza e ritrovo nella splendida località di Campo dell’Osso (Monte Livata) nel comune di Subiaco (Roma). L’ evento si è svolto in diversi tracciati montani immersi nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini validi per i punteggi ITRA e UTMB Index. Presenti il presidente del Parco Alberto Foppoli assieme il Sindaco di Subiaco Felice Rapone , l’assessore alla cultura e allo Sport Ludovica Foppoli, il presidente del Consiglio Comunale Federica Tozzi e la consigliera comunale Eva Petrini, che hanno espresso l’apprezzamento per l’ottima riuscita dell’evento sportivo. Il Trail dei Monti Simbruini rappresenta un perfetto connubio tra corsa in natura, valorizzazione del territorio e inclusività sociale. Questa manifestazione sportiva, ambientata nel cuore dell’area verde più grande del Lazio, il Parco dei Monti Simbruini, dimostra come l’outdoor possa abbattere le barriere. Tantissime le presenze per quest’edizione, circa 600 partecipanti. “Il trail è molto più di una disciplina sportiva outdoor: è un potente veicolo di inclusione sociale e un motore per il turismo sostenibile. -sottolinea il Presidente Alberto Foppoli – Questo sport abbatte le barriere fisiche e mentali, trasformando la montagna e i sentieri in spazi aperti accessibili a tutti e promuovendo la scoperta delle ricchezze locali. Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti gli organizzatori ed i guardiaparco che hanno assicurato l’ottima riuscita dell’evento. Una manifestazione sportiva eccezionale in un contesto naturalistico altrettanto eccezionale quale è appunto il Parco dei Monti Simbruini. Una manifestazione che evidenzia quanto lo sport possa essere un veicolo d’inclusione, con la partecipazione di ogni fascia di età. Inoltre l’aspetto che il Parco promuove particolarmente attraverso questa manifestazione, è il rispetto dell’ambiente con regole rigide sull’eco-sostenibilità (divieto assoluto di abbandono rifiuti, uso di bicchieri riutilizzabili). Questa manifestazione sportiva, è senza dubbio una cassa di risonanza per la valorizzazione di questo meraviglioso territorio”.