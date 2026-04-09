Il tour di Sara Fiumefreddo fa tappa a Roma: “Il profilo migliore” tra cultura e contemporaneità digitale

Prosegue il tour di presentazione del primo romanzo di Sara Fiumefreddo, “Il profilo migliore”, un’opera intensa e attuale che affronta con sensibilità i temi dell’identità, delle relazioni e della costruzione del sé nell’era digitale. Già avviato nelle scorse settimane in diverse città italiane, il tour continua il suo percorso culturale facendo tappa a Roma, dove sabato 11 aprile alle 18:30, nella cornice del Caffè Letterario Horafelix, si terrà un nuovo appuntamento aperto al pubblico. L’incontro si inserisce nel quadro della collaborazione con ASI Cultura, che conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e nella valorizzazione della nuova narrativa italiana, sostenendo iniziative capaci di generare riflessione e partecipazione sui temi della contemporaneità. A dialogare con l’autrice sarà Michele Cioffi, Responsabile Nazionale ASI Cultura, che guiderà il confronto con il pubblico, approfondendo i contenuti dell’opera e il suo significato nel contesto sociale attuale. Il tour del libro “Il profilo migliore” si configura come un progetto culturale itinerante che unisce letteratura, creatività e impegno civile, creando occasioni di incontro e dialogo in tutta Italia, grazie anche al contributo e alla visione condivisa con ASI Cultura.