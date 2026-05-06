Il Tg1: “Sempio intercettato in auto, Chiara ha rifiutato un tentativo di approccio”

Il fratello di Chiara Poggi, poco convinto della colpevolezza del suo amico di allora, avrebbe detto di non aver mai visto insieme a lui i video intimi

di Marcella Piretti

BOLOGNA – “Nelle intercettazioni Andrea Sempio parlando da solo in macchina, racconta le telefonate fatte a Chiara Poggi, il tentativo di approccio e lei che risponde: con te non ci voglio parlare”. A darne notizia sui social è il Tg1.MARCO POGGI: “MAI VISTO I VIDEO DI MIA SORELLA CON SEMPIO”

Marco Poggi non avrebbe mai visto i video intimi della sorella insieme ad Andrea Sempio, allora suo coetaneo e amico e oggi indagato con l’accusa di aver ucciso Chiara Poggi, il 13 agosto 2007, perchè ossessionato da lei e offeso da un rifiuto della ragazza di fronte alle sue avances. Marco Poggi è stato ascoltato oggi a Pavia come testimone, convocato nello stesso giorno in Andrea Sempio, da indagato, è stato convocato dagli inquirenti per essere interrogato alla luce di un capo di imputazione, riscritto nelle ultime settimane, che lo vede unico attore sulla scena del crimine. A Marco Poggi gli inquirenti avrebbero dunque chiesto conto proprio di questi ormai ‘famosi’ video intimi in cui comparivano Chiara Poggi e il suo fidanzato di allora Alberto Stasi.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»