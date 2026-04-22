Il sindaco di Ceccano, Andrea Querqui, esprime forte cordoglio per la scomparsa del generale Antonio Zaccini, figlio illustre della Città

«Amministratore comunale e comandante del 72° Stormo dell’Aeronautica militare, presidente dell’Aeroclub Frosinone e anima del campo di volo “Giovanni Zaccini” di Ceccano. Oggi salutiamo un figlio illustre della Città, il generale Antonio Zaccini, figura simbolica dell’aviazione territoriale. Il Comune di Ceccano parteciperà al dolore dei suoi cari nel corso dei funerali, che si svolgeranno giovedì 23 aprile, alle ore 16, nella chiesa di San Giovanni Battista. Alla moglie Caterina, al figlio Giovanni e a tutti i suoi familiari e amici giungano sin da ora le mie più sentite condoglianze a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera Comunità di Ceccano».