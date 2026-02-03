martedì, Febbraio 3, 2026

Top 5 This Week

Related Posts

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente del Tribunale di Rieti Gian Luca Soana.

RIETI e PROVINCIA
redazione
Author: redazione
1 min.read

Il Sindaco di Rieti ha partecipato alla cerimonia di insediamento del Presidente del Tribunale di Rieti

Questa mattina il Sindaco della Città di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha partecipato alla cerimonia di insediamento del nuovo Presidente del Tribunale di Rieti Gian Luca Soana, svoltasi presso il Palazzo di Giustizia.

La presenza del primo cittadino ha voluto testimoniare la vicinanza e il rispetto delle Istituzioni Comunali nei confronti dell’Autorità giudiziaria, nel segno di una collaborazione improntata alla legalità, alla tutela dei diritti e al servizio della comunità.

Il Sindaco della Città di Rieti Daniele Sinibaldi:

«A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Rieti, rivolgo al dott. Gian Luca Soana i più sentiti auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assunto. La sua comprovata esperienza, l’elevata professionalità e la profonda conoscenza del territorio rappresentano un valore significativo per il Tribunale di Rieti e per il consolidamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni. L’Amministrazione Comunale, nel porgere il proprio bentornato al Presidente, rinnova la piena disponibilità a proseguire un dialogo istituzionale costante e costruttivo con il Tribunale, nella consapevolezza del ruolo essenziale che esso svolge a tutela della legalità e della coesione sociale».

Previous article
PALERMO: BLITZ DELLA POLIZIA DI STATO: FERMATE 9 PERSONE, ACCUSATE DI ESTORSIONE E RAPINA AGGRAVATI, DANNEGGIAMENTO E VIOLENZA PRIVATA NEI CONFRONTI DI ESERCENTI DI BORGO NUOVO E VIALE MICHELANGELO
Next article
A Tivoli si presentano i numeri dello studio di mercato sulle potenzialità dell’oleoturismo
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Popular Articles

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Articoli più letti

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)