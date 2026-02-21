sabato, Febbraio 21, 2026

Il Ministero degli Esteri segue il caso di un connazionale scomparso a Saint Moritz

Il Ministero degli Esteri e il Consolato Generale d’Italia a Zurigo stanno seguendo il caso del connazionale Luciano Capasso, scomparso dal 16 febbraio a St. Moritz durante un’escursione in montagna.

Il connazionale era uscito per una escursione solitaria a 2700 metri e sarebbe stato sorpreso da una bufera. Le autorit? svizzere hanno avviato le ricerche ma nella giornata odierna sono state interrotte a causa delle avverse condizionimeteorologiche. 

La Farnesina e il Consolato Generale a Zurigo sono in costante contatto con la famiglia del connazionale. Da ultimo il Console Generale a Zurigo ha avuto ieri un colloquio telefonico con il fratello e con la madre, mentre da oggi sta prestandoassistenza all’altro fratello del connazionale che da ieri sera ? in Svizzera per seguire gli sviluppi della vicenda.

Da Roma l’“Unit? tutela italiani all’estero” della Farnesina terr? i contatti con la famiglia per confermare ogni azione in vista della ripresa delle ricerche in montagna.

