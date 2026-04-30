Il governo proroga il taglio delle accise per altre tre settimane. Meloni: “Per la benzina taglio ridotto a 5 centesimi”

Confermato il taglio delle accise per il gasolio, per la benzina il taglio diminuisce a 5 centesimi

di Emanuele Nuccitelli

ROMA – Il Consiglio dei ministri ha approvato “la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane, anche se lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato. C’è una sproporzione importante tra l’aumento del gasolio e quello della benzina in queste settimane, la benzina è aumentata mediamente del 6%, il gasolio del 24%. Abbiamo concentrato la proroga sul gasolio, confermando il taglio già previsto per il passato e diminuito per la benzina a un taglio 5 centesimi, che corrisponde più o meno al 6% del costo del carburante”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.

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