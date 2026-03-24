“Il futuro è adesso”: il Centro Nazionale RNA & Terapia Genica presenta i risultati della fase PNRR

Appuntamento giovedì 2 Aprile dalle ore 10 alle 13, presso l’Auditorium Valerio Nobili dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in Viale Ferdinando Baldelli 38

Si terrà presso l’Auditorium Valerio Nobili dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù l’evento “Il futuro è adesso”, appuntamento conclusivo della fase PNRR del Centro Nazionale RNA & Terapia Genica.

L’appuntamento è fissato per giovedì 2 aprile, dalle ore 10 alle 13, presso l’Auditorium Valerio Nobili dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in Viale Ferdinando Baldelli 38 a Roma.

Con un investimento complessivo di 320 milioni di euro, il Centro ha contribuito a trasformare l’Italia in un hub europeo della medicina di precisione. Tra i risultati più rilevanti figurano importanti traguardi scientifici di livello internazionale, come lo studio sulle cellule CAR-T pubblicato su Nature Medicine, e la creazione di una rete nazionale che oggi coinvolge quasi 2000 ricercatori impegnati in prima linea sul territorio. Un ecosistema di eccellenza composto da 44 enti membri e 58 partner selezionati tramite bandi a cascata — che hanno premiato per il 60% il Mezzogiorno — ha permesso al Paese di affermarsi come generatore indipendente di tecnologie mediche avanzate.

Il convegno si svolge in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nella sede di San Paolo, dove grazie ai fondi PNRR – NextGenerationEU è stato recentemente inaugurato un laboratorio di terapia genica di ultima generazione. L’evento rappresenta un momento di sintesi tra ricerca, istituzioni e industria, con l’obiettivo di riflettere sul ruolo strategico della ricerca pubblica come motore di sviluppo e innovazione per il Paese.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Professor Tiziano Onesti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, del Professor Rosario Rizzuto, Presidente del Centro Nazionale RNA & Terapia Genica, che interverrà sul tema della sostenibilità e del rilancio del Centro per il prossimo biennio, e della Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento Ricerca e Prevenzione del Ministero della Salute.

Nel corso della mattinata verranno presentati i principali risultati scientifici raggiunti. Il Professor Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, illustrerà i successi clinici e le potenzialità del nuovo laboratorio finanziato dal PNRR. La Professoressa Angela Zampella, Prorettrice dell’Università Federico II, presenterà la nuova facility RNA di Napoli, mentre la Dott.ssa Ilaria Ottonelli, ricercatrice dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, racconterà l’esperienza degli oltre 700 ricercatori reclutati nell’ambito del progetto. L’Ing. Filippo Begarani, di Performing Beyond Limits (PBL Spa), presenterà invece le tecnologie robotiche sviluppate per la produzione di farmaci personalizzati.

L’evento si concluderà con una tavola rotonda dal titolo “Il futuro della ricerca oltre il PNRR”, moderata da Luigi Ripamonti del Corriere Salute, che vedrà la partecipazione di rappresentanti di AIFA, MUR e Ministero della Salute.