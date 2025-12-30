Il 2026 inizia con il Mercato di Comunità della Valle di Comino

Gallinaro, Appuntamento il 4 gennaio 2026 , per la valorizzazione delle produzioni locali, della filiera corta e dell’agricoltura sostenibile

Il Mercato di Comunità della Valle di Comino torna con un nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali, della filiera corta e dell’agricoltura sostenibile. L’evento si svolgerà domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, in Via San Gerardo, nel comune di Gallinaro. L’iniziativa, promossa dal Biodistretto della Valle di Comino in collaborazione con il Comune di Gallinaro, rappresenta un importante momento di incontro tra produttori e cittadini, con l’obiettivo di sostenere l’economia locale e promuovere un modello di consumo consapevole e responsabile. Bellissima iniziativa prevista a favore di bambini e famiglie: una befana sarà presente al mercato e porterà dolci sorprese a tutti i presenti. Il mercato ospiterà aziende biologiche del territorio e produttori selezionati, con una ricca offerta di prodotti tipici, eccellenze agroalimentari, specialità DOP e DOC, frutto del lavoro e della tradizione della Valle di Comino. Un’occasione per riscoprire sapori autentici, conoscere da vicino le realtà produttive locali e rafforzare il legame tra comunità, territorio e ambiente. Ospite speciale sarà l’Azienda Agricola Biologica Il Maggese di Minturno con i suoi agrumi biologici. “La giornata – ha spiegato il presidente Rocco Franciosa – sarà arricchita da iniziative a sorpresa, pensate per rendere l’esperienza del mercato ancora più coinvolgente e adatta a tutte le fasce di età, in un clima di convivialità e partecipazione. Il Mercato di Comunità della Valle di Comino si conferma così uno strumento di promozione territoriale e culturale, capace di coniugare qualità, sostenibilità e coesione sociale”.