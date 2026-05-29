I ringraziamenti di Moira Marchesi

Colleferro, Marchesi: “Con questo straordinario risultato, continuiamo a lavorare insieme per il bene della Città”



Con la proclamazione ufficiale del Sindaco della Città di Colleferro di oggi presso l’Aula Consiliare del Comune, Giulio Calamita inizia il suo mandato amministrativo. Una vittoria netta quella di Calamita, grazie anche al sostegno dei candidati al Consiglio che lo hanno accompagnato in questo confronto elettorale. Tra questi la prof.ssa Moira Marchesi (nella foto con il Sindaco Calamita) , candidata nella lista “Il Castello”, che ha svolto una campagna elettorale eccellente e condivide il grande risultato raggiunto. “Ci tengo prima di tutto – sottolinea Moira Marchesi – a rivolgere un grazie di cuore a tutte le persone che hanno riposto la propria fiducia in me in questa tornata elettorale. Anche se il risultato finale non mi permetterà di sedere in Consiglio Comunale, per me ogni singolo voto ha un valore immenso: rappresenta la fiducia, la speranza e la voglia di crescere che abbiamo condiviso durante questo bellissimo percorso. Un ringraziamento speciale va al nostro capolista, Marco Gabrielli, e a tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto e con il loro voto hanno reso possibile la vittoria del nostro Sindaco, Giulio Calamita. Ringrazio anche Luca Nitiffi, che mi ha supportato per tutta la campagna elettorale, senza il quale non avrei fatto questa bellissima esperienza. Questa elezione è il risultato di un lavoro di squadra straordinario e della voglia di guardare avanti per il bene della nostra comunità. Sotto la guida del nostro Sindaco, si realizzeranno i progetti in programma e si daranno risposte concrete a tutte le vostre esigenze. La mia disponibilità continuerà, collaborando con l’Amministrazione Calamita: continuiamo a lavorare insieme per il bene di Colleferro”.