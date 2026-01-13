I Rainbow Awards annunciano la quarta edizione e segnano un nuovo, importante traguardo nel percorso di crescita dell’evento: il prestigioso Teatro Brancaccio di Roma ospiterà la cerimonia il 2 febbraio 2026, consacrando definitivamente i Rainbow Awards come uno degli appuntamenti più rilevanti nel panorama culturale e civile della Capitale.

Dopo tre edizioni di grande successo, il premio internazionale dedicato a chi sostiene e promuove i diritti della comunità LGBTQIA+, compie un ulteriore salto di qualità, approdando in uno dei luoghi simbolo della cultura e del teatro italiani. Un passaggio naturale, che racconta l’evoluzione di un progetto nato dal basso e diventato negli anni un punto di riferimento per il dialogo tra cultura, diritti e istituzioni.

L’evento si svolgerà con il sostegno e il patrocinio di Roma Capitale, che conferma ancora una volta la propria vicinanza a un’iniziativa capace di coniugare impegno civile, valore artistico e inclusione sociale.

La direzione artistica della quarta edizione è affidata a Dimitri Cocciuti, curatore di programmi televisivi e showrunner di “Drag Race Italia”, chiamato a guidare un nuovo capitolo dei Rainbow Awards in uno spazio che amplifica il messaggio e il respiro dell’evento.

A sottolineare il valore simbolico di questa nuova location è Adriano Bartolucci Proietti, presidente di GAYCS e fondatore dei Rainbow Awards:

«Arrivare al Teatro Brancaccio rappresenta molto più di un cambio di sede: è il segno concreto della crescita dei Rainbow Awards e della loro piena maturità. Il Brancaccio è un luogo carico di storia, cultura e prestigio, e condividere questo percorso con il suo direttore artistico Alessandro Longobardi, che insieme al teatro è anche co-produttore dell’evento, è per noi motivo di grande orgoglio. Significa portare il tema dei diritti LGBTQIA+ in uno spazio centrale della vita culturale romana, rendendolo sempre più visibile, autorevole e trasversale».

Il claim dell’edizione 2026, “We make history”, trova piena espressione nelle parole del direttore artistico Dimitri Cocciuti:

«“We make history” non è solo uno slogan, ma una presa di posizione. Approdata al Teatro Brancaccio, la quarta edizione dei Rainbow Awards entra simbolicamente nella storia dei grandi eventi culturali di questa città. Raccontare i diritti, le alleanze e le battaglie civili su un palcoscenico così importante significa affermare che queste storie contano, che fanno parte del presente e del futuro del nostro Paese».

Anche per il 2026, i Rainbow Awards possono contare su importanti partner:

Media partner ufficiale sarà Gay.it, mentre i main sponsor di questa edizione sono McFit e Coming Out, storico locale di Roma e da sempre spazio di socialità e inclusione.