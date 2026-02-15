domenica, Febbraio 15, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

I (quasi) cento anni della pizzeria  da Pasqualino 1931

PRIMO PIANO
Harry di Prisco
Author: Harry di Prisco
6 min.read
Luciano Pignataro con la famiglia Gallifuoco

Luciano Pignataro con la famiglia Gallifuoco

Presentato il nuovo libro di Luciano Pignataro “ Le pizzerie storiche di Napoli – Viaggio nell’anima della città”

Fra le zone più caratteristiche della Napoli di una volta vi è il borgo Loreto, chiamato un tempo  bùvero, raffigurato in dipinti del XVII secolo, famoso nel Seicento per la ceramica, era noto infatti come il borgo dei vasai, e successivamente per l’ospedale e il conservatorio. Durante la seconda guerra mondiale è stato quasi interamente distrutto a causa dei bombardamenti nel porto, unico riferimento il nome dell’Ospedale Loreto Nuovo. Era un quartiere in cui abitava  il ceto borghese: militari, cavalieri e nobili. In questo luogo suggestivo sorge una delle pizzerie e trattorie più antiche di Napoli: “Da Pasqualino 1931”, in questa cornice storica nei giorni scorsi è stato presentato dal giornalista  Renato Rocco, direttore del magazine La Buona Tavola, il nuovo libro del giornalista enogastronomo e scrittore Luciano Pignataro: “ Le pizzerie storiche di Napoli – Viaggio nell’anima della città” undici firme, ventitré pizzerie.

Rocco ha introdotto l’intervento di Gennaro Luciano  presidente dell’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie”  il quale ha ricordato come al Vomero  non c’è persona che non ha varcato almeno una volta la porta della sua pizzeria Gorizia. Ha raccontato poi dei simpatici aneddoti. ≪ Una volta, vennero dei signori che volevano un particolare tavolo,  al momento occupato. Spiegò che aveva promesso ai suoi nipoti di  portarli a mangiare dove andava lui con il padre. In un’altra occasione venne un signore che volle visitare il locale dopo la ristrutturazione, che ha lasciato le antiche mattonelle, esclamò poi : “Volevo vedere cosa avete fatto, alla mia pizzeria !”. Vuol dire che la pizzeria non è della mia famiglia ma è la pizzeria di tutti≫. Questo testimonia cosa vuol dire un locale storico come quello delle sorelle Gallifuoco che  fra circa cinque anni compirà i famosi 100 anni. State già preparando qualche iniziativa per un evento così importante, chiediamo a Lella Gallifuoco ? ≪Sì, sicuramente faremo un bel evento. Anche se ogni anno, per noi è una festa, perché abbiamo la fortuna di avere con noi i genitori,  per noi è sempre una festa. Confidiamo in  Dio che ci saranno ancora mio padre e mia madre e faremo così veramente una bella  festa, perché è vero che il mio nonno ha fondato il locale ma i grandi lavoratori sono stati loro, Giovanni Gallifuoco e Anna Maria  Mazzotta ≫. E che cosa pensate di fare? ≪Sicuramente faremo una festa, inviteremo tutti i nostri clienti, amici e tutte le persone che ci vogliono bene, che ci hanno stimato, che ci seguono da tanti anni. Come si dice adesso, i follower, perché non bisogna dire più amici e clienti ma follower. La nostra è una pizzeria  tutta al femminile,  mio padre ha avuto quattro figlie femmine. Portiamo avanti l’azienda di famiglia: mia mamma Anna Maria Mazzotta, mia zia Giovanna Mazzotta, noi ragazze: Lella, Linda, Angela, Rosa Gallifuoco. E poi ci sono altre due ragazze, Antonella e Flora, che lavorano con noi già da tempo. Abbiamo poi Rosario, un pizzaiolo storico molto bravo che  viene da tre generazioni. Nel nostro lavoro occorre tanta passione e a noi è stata trasmessa≫. La pizzeria-trattoria “Da Pasqualino 1931” – a differenza di altre pizzerie – è rimasta sempre dove è nata, al borgo Loreto. ≪ I nostri clienti vengono da noi anche se il  quartiere ha i suoi problemi, però sono affezionati e vengono. Per noi il quartiere è fondamentale. I clienti ci vogliono bene e tutti vogliamo bene al quartiere. Quindi per noi è una sicurezza, tutti gli abitanti dicono che questa è la loro pizzeria≫. La famiglia Gallifuoco è giunta quasi alla quarta generazione, perché anche la nipote ha preso questa strada. Quali saranno i progetti per il futuro  dato che i giovani sono sempre alla ricerca di novità? ≪Per il momento ci piace mantenere la tradizione – commenta Lella Gallifuoco– sarà nostra nipote, che sta studiando all’istituto alberghiero, a decidere cosa proporre per il futuro, poi la vita presenta tante sorprese≫. Bene, allora aspettiamo di spegnere le candeline della torta dei 100 anni ≪nel frattempo ci godiamo i 95 che sono già fantasmagorici≫ aggiunge Lella. Pasquale Gallifuoco e Rosa Cacace aprirono un piccolo locale “Cibi Cotti e Fritture” senza neanche la licenza per vendere alcolici. Nel 1931 arriva la sospirata autorizzazione ed il locale si trasforma in pizzeria-ristorante; grazie alla passione ed alla forte determinazione dei coniugi Pasquale e Rosa, forti del sostegno lavorativo e spirituale dei figli più grandi il ritrovo si sviluppa nel corso del tempo sempre di più, divenendo un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e di tutti quelli che svolgono la propria attività nei dintorni. Già la loro bisnonna aveva una cantina nel lontano 1917.

Il biglietto da visita è rappresentato dalla famosa “bancarella” esterna, per intenderci quella di Sofia Loren nel film di De Sica  “L’Oro di Napoli” del ‘54, dove si alternano le figlie e la madre perché  ≪il“panzarotto” non deve mai mancare quando si presenta la cucina tradizionale≫, ricorda Lella. All’evento ha partecipato anche Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli il quale ha subito precisato che la sua partecipazione non è nella vesta istituzionale ma come legato per parentela alla famiglia Gallifuoco. ≪Ho accettato con piacere questo invito, io sono nato a Via Padre Ludovico da Casoria, una strada adiacente dove è nato Mario Merola. Tanti i ricordi della  mia infanzia, dove noi bambini mangiavamo ‘o cuzzetiello(la parte croccante del pane cafone napoletano, svuotata e farcita con ragù e polpette). Nel quartiere Loreto ho avuto una macelleria, il sabato mangiavamo la pizza con la carne macinata sopra, perché non c’era tempo. La pizzeria Da Pasqualino 1931 era nota a tutti come di primo ordine, un vero punto di riferimento. Era un altro mondo≫. A chiusura dell’intervento Fiola ha consegnato un attestato di benemerenza a Lella Gallifuoco con una foto del locale dell’epoca.

Per Luciano Pignataro la pizza  ≪ non è di nessuno e di tutti », ecco perché si tratta di un libro corale, ecco perché la carta. Il libro non cerca l’immagine della pizza più bella da vedere, cerca l’identità. La pizza napoletana, quella vera, ha bisogno solo di storie ben raccontate. Gli fa eco la giornalista e scrittrice Giulia Cannada Bartoli,che haunavisione umanistica e che ama il quartiere, dove è presente la pizzeria, autrice di uno dei capitoli del libro: “ Le pizzerie storiche di Napoli – Viaggio nell’anima della città”  dove  illustra la storica antica pizzeria, il cui incipit è “un luogo della memoria”. Si dilunga poi sull’usanza ancora attuale di preparare la “marenna” come nella tradizione dei “Mangiafoglie”, napoletani di settecentesca memoria. Luciano Pignataro ricorda che i libri non sono di chi li scrive. Il volume nasce da un’idea di fare un omaggio a Napoli per i 2500 anni di storia. ≪Era giusto chiedere ai colleghi che si occupano  di gastronomia di esprimersi liberamente, fino in fondo, senza la costrizione dei grafici che dettano le regole. La pizza è un cibo antico, ma contemporaneo. È un settore quello delle pizzerie che sta togliendo dalla strada tanti ragazzi. In questa pizzeria una serata come questa è una serata fra amici, che quasi tutti conosco da anni, in un ambiente che è un punto di riferimento per tutto il quartiere.  Le mode passano, ma la pizza non passerà mai≫. La Cannada ha sinteticamente riportato l’allegria che si respira appena varcata la soglia della pizzeria dove la comanda passa a voce, sembra di essere in famiglia, senti proprio l’affetto come a casa: ≪Impossibile restare indifferenti alla spontaneità, ci si ritrova a scambiare chiacchiere con sconosciuti, ammaliati dall’amore e dalla gentilezza presenti in ogni angolo. Vai via e vorresti tornare≫. In attesa di brindare ai cento anni, la serata si è chiusa con un brindisi per il compleanno congiunto di Renato Rocco e Lella Gallifuoco, anni diversi ma accomunati dalla stessa passione per la pizza d’eccellenza e la buona cucina.                                                                                      Harry di Prisco

Previous article
INCENDI BOSCHIVI: CONDANNA IN CASSAZIONE PER IL RESPONSABILE DI PIÙ ROGHI A MONTOPOLI IN SABINA (RI).
Harry di Prisco
Harry di Priscohttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Columbia, tecnologia progettata per affrontare ogni terreno in ogni stagione

SPORT Massimo - 0
Dallo strato isolante progettato per condizioni invernali severe, al baselayer tecnico che mantiene la pelle asciutta durante lo sforzo, fino alla calzatura sviluppata per...
Read more

Calcio, la Panchina d’oro Aiac 2025 al ct della Palestina: “Dedicata agli atleti martiri di Gaza”

SPORT redazione - 0
Da ottobre 2023 sono 684 gli sportivi uccisi in Palestina: l'allarme del Cio. L'ambasciatrice di Palestina: "Il genocidio non si è mai fermato, non...
Read more

Batistuta in visita alla Roma: il Re Leone è tornato a Trigoria

SPORT redazione - 0
L'ex giallorosso ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria, da dove mancava da 23 anni di Adriano Gasperetti OMA – Il Re Leone è...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

INCENDI BOSCHIVI: CONDANNA IN CASSAZIONE PER IL RESPONSABILE DI PIÙ ROGHI A MONTOPOLI IN SABINA (RI).

RIETI e PROVINCIA 0
Si conclude con una sentenza definitiva della Corte di...

CITTADUCALE. FURTO AGGRAVATO E PORTO DI OGGETTI ATTI ALLO SCASSO: DENUNCIATO UN UOMO DAI CARABINIERI.

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno...

MILANO, DE CORATO(FDI): «ANCHE DOMANI L’ONDA ANARCHICA PRO-HANNOUN CON BENESTARE SINISTRA».

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 14 Febbraio 2026 – «Domani pomeriggio in piazza...

Articoli più letti

INCENDI BOSCHIVI: CONDANNA IN CASSAZIONE PER IL RESPONSABILE DI PIÙ ROGHI A MONTOPOLI IN SABINA (RI).

RIETI e PROVINCIA 0
Si conclude con una sentenza definitiva della Corte di...

CITTADUCALE. FURTO AGGRAVATO E PORTO DI OGGETTI ATTI ALLO SCASSO: DENUNCIATO UN UOMO DAI CARABINIERI.

RIETI e PROVINCIA 0
I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cittaducale hanno...

MILANO, DE CORATO(FDI): «ANCHE DOMANI L’ONDA ANARCHICA PRO-HANNOUN CON BENESTARE SINISTRA».

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Milano, 14 Febbraio 2026 – «Domani pomeriggio in piazza...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)