lunedì, Febbraio 16, 2026

I NOCS della Polizia di Stato al lavoro a Niscemi nel dispositivo di protezione civile 

I NOCS hanno recuperato  la Croce di Niscemi crollata per lo smottamento ed hanno effettuato il primo recupero di effetti personali in una abitazione nella zona 0-30. 
Le operazioni sono state condotte con un drone terrestre in dotazione ai NOCS. L’utilizzo del drone ha  consentito anche di riconsegnare alcuni effetti personali, foto e libri, al proprietario di un’abitazione , che era vicino all’operatore del NOCS e ha indicato direttamente gli oggetti più importati da prelevare .


Il Nocs (Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza) che opera alle Dipendenze della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione, svolge compiti ad alto rischio, che necessitano di un addestramento speciale per adottare tecniche e strumentazioni all’avanguardia.


E’ un reparto di intervento della Polizia di Stato che svolge operazioni antiterrorismo, attività di supporto anche a uffici anticrimine e assolve anche compiti di protezione.

