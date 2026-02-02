I mille colori di Napoli nel nuovo format The mask su CRC

Al via sabato 7 febbraio il nuovo talk show condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi

Uno, nessuno e centomila di Pirandello racchiude la crisi dell’identità, la moltiplicazione delle maschere, la distruzione delle certezze e le mille immagini diverse viste dagli altri e la ribellione per distruggere queste maschere. I giornalisti Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi saranno i conduttori del nuovo talk show radio televisivo di CRC (canale 84 DT e 100.500 FM) “The mask”.

Il programma si preannuncia come un focus sui “mille colori” della città di Napoli, analizzando le notizie della settimana in modo giornalistico, ironico e provocatorio sulla città e sull’Italia per andare “oltre le maschere”. Il format incentrato sulla conversazione, interviste, dibattiti e opinioni su vari argomenti, ospiterà esperti o persone comuni, combinando intrattenimento e informazione. Il programma prenderà il via sabato prossimo, 7 febbraio, e andrà in onda in diretta ogni sabato dalle ore 10 alle 11.

Lorenzo Crea spiega l’intuizione del format e del titolo: ≪Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che su questo proscenio ciascuno di noi indossa una maschera. Questo non è necessariamente un male, perché a volte la maschera serve anche per coprire le nostre fragilità e inquietudini. Questo vale per tutti: professionisti, politici, imprenditori, personalità dello spettacolo, semplici cittadini. Quello che vogliamo fare, con questa trasmissione, è andare oltre la maschera. Ringrazio gli amici Salvatore Isaia e Umberto Russo, editore e direttore dell’emittente, con i quali da tanti anni c’è un rapporto di stima e affetto≫.

“The mask” sarà quindi un programma di approfondimento giornalistico, senza mai perdere di vista il grande comun denominatore: Napoli e le sue mille sfaccettature.

≪Con The mask – dichiara il direttore di CRC Umberto Russo – si arricchisce ulteriormente il nostro palinsesto radiotelevisivo, che non vuole parlare solo di calcio ma di tutto ciò che fa notizia con leggerezza e professionalità. Un contenitore che guarderà con attenzione ai fatti della città di Napoli e dell’intera regione analizzandone pregi e difetti. Un programma nuovo che sono certo accenderà ancora di più i riflettori sui ‘mille colori’ della città≫.

Ci illudiamo di essere Uno per sé, ma in realtà scopriamo di essere Centomila, una maschera diversa a seconda dello sguardo altrui, è forse venuto il momento di gettare la maschera oppure preferiamo tenerla per proteggere la nostra identità nascosta ?

Harry di Prisco