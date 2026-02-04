mercoledì, Febbraio 4, 2026

Top 5 di questa settimana

Articoli correlati

I Giochi di Milano-Cortina hanno “abolito” la neve: sarà solo artificiale

SPORT
redazione
Author: redazione
1 min.read

Perché ce n’è poca e anche quella verrà tolta per garantire “equità e sicurezza” delle gare

ROMA – Dopo Pechino anche Milano-Cortina. Anche i Giochi invernali del 2026 si faranno (quasi) interamente su neve artificiale. Quattro anni dopo il tema è diventato routine. Lo scrive Le Parisien. Il comitato organizzatore lo dice senza troppi giri di parole: “Circa il 100%” della neve sarà prodotta artificialmente nella maggior parte delle sedi alpine. Bormio per lo sci alpino maschile, Tesero per il fondo, Anterselva per il biathlon. L’unica semi-eccezione è Cortina d’Ampezzo, che si fermerà all’85%. Non per scelta ideologica, ma per una fortunata nevicata preventiva: un sottile strato naturale, poi ricoperto dal consueto tappeto sparato dai cannoni.

La neve artificiale “garantisce qualità, equità e sicurezza”, in linea con le regole delle federazioni internazionali. I numeri, però, restano impegnativi. Milano-Cortina prevede 1,6 milioni di metri cubi di neve artificiale, contro i 2,4 inizialmente stimati e i 2,8 milioni di Pechino 2022. L’acqua – assicurano – arriverà da bacini dedicati, l’energia da fonti rinnovabili, e tutto “tornerà nell’ambiente” con lo scioglimento primaverile e autunnale. Totale stimato: circa 700mila metri cubi d’acqua. Per rendere l’idea, 280 volte il volume della piscina olimpica di Parigi 2024.

«Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»

Previous article
Vannacci, l’ex Fdi Pozzolo: “Lo seguo, è il De Gaulle italiano”
Next article
La Lazio ha più contestatori che abbonati
redazione
redazionehttps://www.ilgiornaledellazio.it

Articoli popolari

NOTIZIE SPORTIVE

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT redazione - 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven Ilic, grazie a un’astensione ROMA – Giovanni Malagò non sarà nel board del Comitato Olimpico Internazionale,...
Read more

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT redazione - 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere la società ha superato le 36.000 firme. E ci sono molti Vip ROMA – “Vogliamo più...
Read more

OMNIA HOTELS CORRE PER ROMA

AMBIENTE Massimiliano Piccinno - 0
IL GRUPPO ALBERGHIERO ITALIANO RINNOVA LA PRESENZA PER LA EUROSPIN ROMA OSTIA HALF MARATHON E PROSEGUE LO SVILUPPO IN CITTĀ Un impegno per la...
Read more

Contatti

redazione@ilgiornaledellazio.it - direttore@ilgiornaledellazio.it - Via delle Pietre Piane 8 / B Ginestra Sabina Rieti Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132

Ultimi Articoli

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven...

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere...

Vannacci, l’ex Fdi Pozzolo: “Lo seguo, è il De Gaulle italiano”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Il deputato era stato espulso dal partito di Giorgia...

Articoli più letti

Malagò fuori dal board del Cio, per un solo voto

SPORT 0
Al suo posto è stato eletto il cileno Neven...

La Lazio ha più contestatori che abbonati

SPORT 0
La petizione pubblica per chiedere a Lotito di vendere...

Vannacci, l’ex Fdi Pozzolo: “Lo seguo, è il De Gaulle italiano”

POLITICA,SCUOLA,SINDACATO,ECONOMIA 0
Il deputato era stato espulso dal partito di Giorgia...

© Il Giornale del Lazio 2026 - iscritto al Tribunale di Rieti (sezione stampa) al numero 5/2000 in data 19/07/2000 (Cambio Provincia)