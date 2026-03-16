Hokusai a Roma: la grande retrospettiva a Palazzo Bonaparte



Un viaggio nell’arte giapponese tra bellezza, colore e innovazione

Dal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte a Roma ospita una straordinaria retrospettiva dedicata a Katsushika Hokusai, il maestro giapponese le cui opere hanno affascinato generazioni in tutto il mondo. La mostra, con oltre 200 stampe, acquerelli e disegni preparatori, offre un viaggio immersivo nell’arte di Hokusai, permettendo di scoprire non solo le celebri icone come la “Grande onda di Kanagawa”, ma anche composizioni più intime e rare, alcune delle quali esposte in Europa per la prima volta. In questo scenario, arte, storia e bellezza si intrecciano perfettamente con l’ospitalità degli Space Hotels, trasformando la visita in un’esperienza completa che coinvolge sensi, emozioni e comfort.

Palazzo Bonaparte si trasforma così in molto più di una semplice sede espositiva: i suoi eleganti saloni settecenteschi, gli stucchi raffinati e il caratteristico balconcino verde, da cui Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone, amava osservare la città, offrono un contesto che esalta l’impatto emotivo delle opere, creando un dialogo unico tra la sensibilità artistica di KatsushikaHokusai (1760-1849) e l’eleganza architettonica italiana. Camminando tra le sale, il visitatore scopre aspetti sorprendenti dell’arte dell’artista: dai dettagli botanici e naturalistici più minuti alle scene di vita quotidiana, fino alle audaci sperimentazioni compositive che anticipano visioni moderne del paesaggio. I disegni preparatori svelano il processo creativo di Hokusai, mostrando come osservazione, immaginazione e tecnica si fondessero per dare vita a opere di straordinaria energia visiva e poetica. La retrospettiva non è quindi solo una rassegna di opere, ma un invito a immergersi nella capacità dell’artista di unire tradizione, innovazione e poesia visiva.

Per vivere appieno questa esperienza, la visita può essere completata da un soggiorno in alcune delle strutture affiliate a Space Hotels, che coniugano comfort, eleganza e posizione strategica nel cuore di Roma. L’Hotel Artemide 4*, situato in Via Nazionale, offre camere luminose, un raffinato centro benessere e un ristorante panoramico, ideale per chi cerca lusso e comodità a due passi dai principali monumenti. L’Hotel degli Artisti 4*, a pochi passi da Piazza di Spagna e da Via Veneto, accoglie gli ospiti in un elegante edificio storico con camere moderne e curate nei dettagli, oltre a una suggestiva terrazza panoramica che permette di godere di una vista unica sui tetti della città. Lo Stendhal Luxury Suite 4* , nel cuore di Roma tra Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, propone suite raffinate e ambienti di charme, perfetti per momenti di relax dopo una giornata immersi nell’arte. Il Borghese Contemporary Hotel 4*, a pochi minuti da Via dei Condotti, coniuga design contemporaneo, ambienti luminosi e comfort moderni, offrendo un soggiorno elegante in posizione centrale. Infine, l’Hotel Royal Court 4*, in una palazzina d’epoca vicino alla Stazione Termini, garantisce camere curate, accoglienza familiare e praticità negli spostamenti, ideale per chi vuole vivere Roma senza rinunciare a comfort e comodità.

È possibile conoscere tutte le strutture affiliate a Space Hotels di Roma qui